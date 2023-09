Міжнародний паралімпійський комітет допустив росіян до Паралімпіади у Парижі

Російських спортсменів допустили до участі у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Рішення ухвалили під час Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні у п’ятницю, 29 вересня.

Делегати проголосували за часткове відсторонення російського паралімпійського комітету. Голосів за було 90, проти – 56. Ще шість – утрималися.

У комітеті повідомили, що 74 його члени проголосували проти повної заборони за порушення Росією “конституційних обов’язків щодо членства”, 65 виступили за, а ще 13 – утрималися.

At the IPC General Assembly in Bahrain, IPC members voted 74-65 (13 abstentions) against a motion to fully suspend NPC Russia for breaches of its constitutional membership obligations. After lunch members will discuss a motion to partially suspend the NPC.

