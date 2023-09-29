Міжнародний паралімпійський комітет допустив росіян до Паралімпіади у Парижі
Російських спортсменів допустили до участі у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.
Рішення ухвалили під час Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні у п’ятницю, 29 вересня.
Делегати проголосували за часткове відсторонення російського паралімпійського комітету. Голосів за було 90, проти – 56. Ще шість – утрималися.
У комітеті повідомили, що 74 його члени проголосували проти повної заборони за порушення Росією “конституційних обов’язків щодо членства”, 65 виступили за, а ще 13 – утрималися.
At the IPC General Assembly in Bahrain, IPC members voted 74-65 (13 abstentions) against a motion to fully suspend NPC Russia for breaches of its constitutional membership obligations. After lunch members will discuss a motion to partially suspend the NPC.
— Paralympic Games (@Paralympics) September 29, 2023
Це означає, що російські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпіаді в Парижі 2024 року як індивідуальні або нейтральні атлети.
15-17 жовтня у Мумбаї має відбутися засідання Міжнародного олімпійського комітету. На ньому можуть розглянути участь в Іграх-2024 російських та білоруських спортсменів.
У березні МОК рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до індивідуальних міжнародних змагань на умовах нейтралітету. Рішення щодо їхньої участі в Олімпіаді організація досі не ухвалювала.
Завантаження
На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк