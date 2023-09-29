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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Міжнародний паралімпійський комітет допустив росіян до Паралімпіади у Парижі

лого паралімпійського комітету
Фото: Depositphotos

Російських спортсменів допустили до участі у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Рішення ухвалили під час Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні у п’ятницю, 29 вересня.

Делегати проголосували за часткове відсторонення російського паралімпійського комітету. Голосів за було 90, проти – 56. Ще шість – утрималися.

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У комітеті повідомили, що 74 його члени проголосували проти повної заборони за порушення Росією “конституційних обов’язків щодо членства”, 65 виступили за, а ще 13 – утрималися.

Це означає, що російські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпіаді в Парижі 2024 року як індивідуальні або нейтральні атлети.

15-17 жовтня у Мумбаї має відбутися засідання Міжнародного олімпійського комітету. На ньому можуть розглянути участь в Іграх-2024 російських та білоруських спортсменів.

У березні МОК рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до індивідуальних міжнародних змагань на умовах нейтралітету. Рішення щодо їхньої участі в Олімпіаді організація досі не ухвалювала.

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