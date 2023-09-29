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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Международный паралимпийский комитет допустил россиян к Паралимпиаде в Париже

лого паралімпійського комітету
Фото: Depositphotos

Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Решение приняли во время Генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне в пятницу, 29 сентября.

Делегаты проголосовали за частичное отстранение российского паралимпийского комитета. Голосов за было 90, против — 56. Еще шесть — воздержались.

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В комитете сообщили, что 74 его члена проголосовали против полного запрета за нарушение Россией “конституционных обязанностей относительно членства”, 65 выступили за, а еще 13 — воздержались.

Это означает, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде в Париже 2024 года как индивидуальные или нейтральные атлеты.

15-17 октября в Мумбаи должно состояться заседание Международного олимпийского комитета. На нем могут рассмотреть участие в Играх-2024 российских и белорусских спортсменов.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к индивидуальным международным соревнованиям на условиях нейтралитета. Решение об их участии в Олимпиаде организация до сих пор не принимала.

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