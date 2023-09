Международный паралимпийский комитет допустил россиян к Паралимпиаде в Париже

Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Решение приняли во время Генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне в пятницу, 29 сентября.

Делегаты проголосовали за частичное отстранение российского паралимпийского комитета. Голосов за было 90, против — 56. Еще шесть — воздержались.

В комитете сообщили, что 74 его члена проголосовали против полного запрета за нарушение Россией “конституционных обязанностей относительно членства”, 65 выступили за, а еще 13 — воздержались.

At the IPC General Assembly in Bahrain, IPC members voted 74-65 (13 abstentions) against a motion to fully suspend NPC Russia for breaches of its constitutional membership obligations. After lunch members will discuss a motion to partially suspend the NPC.

