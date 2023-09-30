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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

УЄФА намагається “заспокоїти” країни, які бойкотують матчі з росіянами – Sky

Александер Чеферін
Фото: Getty Images

Чиновники УЄФА намагаються переконати футбольні асоціації країн, щоб ті не бойкотували матчі юніорських російських команд.

Організація в приклад наводить Україну, яка пом’якшила свою позицію щодо участі спортсменів в одних турнірах з росіянами у “нейтральному” статусі, пише Sky News.

Зазначається, що УЄФА планує “заспокоїти” країни, яких не влаштувало рішення щодо допуску російських команд.

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Після рішення Виконкому УЄФА про повернення російських юнацьких команд до міжнародних змагань про бойкот заявили в Англії, Україні, Польщі, Латвії, Литві, Швеції, Данії, Норвегії та Румунії.

За даними Sky News, на закритому засіданні виконавчого комітету УЄФА три з п’яти віцепрезидентів організації виступили проти допуску росіян. Йдеться про колишнього виконавчого директора Манчестер Юнайтед Девіда Гілла, представниці Уельсу Лаури Макаллістер та ексголови Польського футбольного союзу Збігнєва Бонека.

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Натомість два інших віцепрезиденти швед Карл-Ерік Нільссон та італієць Габріель Гравіна висловилися за допуск російських юніорів до міжнародних змагань. У підсумку Виконком із 20 осіб вирішив допустити збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів без прапору та гімну.

26 вересня під час засідання Виконкому УЄФА вирішили допустити до змагань російські юнацькі команди віком до 17 років. Рішення їх повернути в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

Українська асоціація футболу засудила рішення УЄФА щодо повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії. В асоціації заявили, що не братимуть участі у жодних змаганнях, де будуть присутні російські команди.

Також асоціація звернулася до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із Росії в разі їхнього допуску.

Джерело: Sky News
Збірна Росії, УЄФА, Футбол
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