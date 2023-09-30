УЄФА намагається “заспокоїти” країни, які бойкотують матчі з росіянами – Sky

Чиновники УЄФА намагаються переконати футбольні асоціації країн, щоб ті не бойкотували матчі юніорських російських команд.

Організація в приклад наводить Україну, яка пом’якшила свою позицію щодо участі спортсменів в одних турнірах з росіянами у “нейтральному” статусі, пише Sky News.

Зазначається, що УЄФА планує “заспокоїти” країни, яких не влаштувало рішення щодо допуску російських команд.

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Після рішення Виконкому УЄФА про повернення російських юнацьких команд до міжнародних змагань про бойкот заявили в Англії, Україні, Польщі, Латвії, Литві, Швеції, Данії, Норвегії та Румунії.

За даними Sky News, на закритому засіданні виконавчого комітету УЄФА три з п’яти віцепрезидентів організації виступили проти допуску росіян. Йдеться про колишнього виконавчого директора Манчестер Юнайтед Девіда Гілла, представниці Уельсу Лаури Макаллістер та ексголови Польського футбольного союзу Збігнєва Бонека.

Натомість два інших віцепрезиденти швед Карл-Ерік Нільссон та італієць Габріель Гравіна висловилися за допуск російських юніорів до міжнародних змагань. У підсумку Виконком із 20 осіб вирішив допустити збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів без прапору та гімну.

26 вересня під час засідання Виконкому УЄФА вирішили допустити до змагань російські юнацькі команди віком до 17 років. Рішення їх повернути в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

Українська асоціація футболу засудила рішення УЄФА щодо повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії. В асоціації заявили, що не братимуть участі у жодних змаганнях, де будуть присутні російські команди.

Також асоціація звернулася до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із Росії в разі їхнього допуску.

Джерело : Sky News

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