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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

За шість етапів до кінця: Ферстаппен став чемпіоном Формули-1

Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images

Пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен здобув свій третій чемпіонський титул у Формулі-1.

26-річний нідерландець беззаперечно домінував упродовж сезону та виборов достроково чемпіонство на Гран-прі у Катарі на автодромі Лусаїл.

Гонщик у спринті фінішував другим, поступившись пілоту McLaren Оскару Піастрі. Ферстаппену, який виграв 13 із 16 гонок у сезоні, для дострокового здобуття титулу необхідно було фінішувати шостим або вище.

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Перед недільним заїздом його партнер по команді Серхіо Перес залишався єдиним пілотом, який зберігав математичні шанси на перемогу в чемпіонаті королівських перегонів у поточному сезоні. Але мексиканець зійшов із дистанції на 11-му колі.

За шість етапів до кінця чемпіонату Формули-1 Ферстаппен має 223 очки та випереджає Переса на 177 очок. У розіграші чемпіонату залишалося 180 очок. Нідерландець також став лише другим пілотом в історії Формули-1 після Міхаеля Шумахера, який виграв чемпіонат за шість етапів до кінця сезону.

Вигравши третє чемпіонство в F1 Ферстаппен зрівнявся за кількістю титулів із Айртоном Сенною, Нельсоном Піке, Нікі Лаудою, Джекі Стюартом та Джеком Бребемом.

Більше титулів лише у Міхаеля Шумахера, Льюїса Гемілтона, Хуана-Мануеля Фанхіо, Алена Проста та Себастьяна Феттеля.

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