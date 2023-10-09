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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

УЄФА перегляне рішення про допуск російських команд U-17 до змагань – Independent

Александер Чеферін
Фото: Getty Images

УЄФА перегляне своє рішення щодо допуску до міжнародних змагань російські юнацькі команди до 17 років. Про це повідомляє британська газета The Independent з посиланням на анонімні джерела.

Виданню повідомили, що існує напруга всередині деяких національних асоціацій, які не відразу заявили про відмову грати з росіянами.

Суперечки вже призвели до того, що віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон пішов у відставку з посади голови Шведської спортивної конфедерації після того, як підтримав рішення повернути росіян.

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Повідомляється, що це рішення спричинило “величезний розкол у керівному органі, що змусило президента Александера Чеферіна переглянути це питання на найближчому засіданні Виконавчого комітету”.

За словами одного з джерел, деякі федерації висловили величезне невдоволення, коли питання про повернення російських команд U-17 порушили в УЄФА. Зазначається, що це сталося без “попереднього повідомлення”.

Різні джерела наполягають на тому, що рішення щодо Росії може бути змінено 10 жовтня.

26 вересня УЄФА дозволив командам U-17 із Росії брати участь у змаганнях під своєю егідою у нейтральному статусі. Після цього рішення про бойкот матчів з росіянами заявили дев’ять країн: Англія, Україна, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Норвегія та Румунія.

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Джерело: Independent
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