Шахтар звільнив головного тренера команди Патріка ван Леувена

Донецький Шахтар звільнив з посади головного тренера нідерландця Патріка ван Леувена.

Про це повідомив офіційний сайт клубу у понеділок, 16 жовтня.

– ФК Шахтар офіційно оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Патріком ван Леувеном. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб, – йдеться у повідомленні.

У клубі подякували ван Леувену та його асистентам і побажали успіхів у майбутньому.

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Патрік ван Леувен очолив гірників на початку липня 2023 року. У тренерському кріслі він замінив Ігора Йовічевіча, з яким клуб виграв чемпіонат України. За цей період команда провела 12 офіційних матчів.

В останньому матчі під керівництвом ван Леувена Шахтар обіграв Рух у товариській зустрічі з рахунком 2:0. А останньою офіційною грою став матч у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники здобули вольову перемогу над Антверпеном (3:2) у Бельгії.

Джерело : ФК Шахтар

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