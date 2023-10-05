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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар здобув вольову перемогу над Антверпеном у матчі Ліги чемпіонів

ФК Шахтар
Фото: Getty Images

Донецький Шахтар обіграв Антверпен у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбулася в Антверпені на стадіоні Босейлстадіон та завершилася з рахунком 3:2.

Господарі поля досить швидко повели у рахунку. На третій хвилині гри футболісти Антверпена обікрали Ракицького у власному штрафному: Артур Вермерен відпасував праворуч на Арбнора Муя, який точно пробив у дальній кут воріт.

У середині першого тайму бельгійський клуб подвоїв свою перевагу після голу Мішеля-Анж Баліквіши у нижній кут воріт.

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Гра у першому таймі не всиляла бодай якусь надію на камбек. Втім після перерви підопічні Патріка ван Леувена продемонстрували абсолютно відмінну від першої половини зустрічі гру.

Вже на 48-й хвилині Шахтар відіграв один м’яч – відзначився Данило Сікан, який головою відправив кулястого у сітку воріт чемпіона Бельгії. Рівновагу у рахунку відновив Ярослава Ракицького, потужно виконавши штрафний удар.

Перемогу для гірників вирвав другий м’яч Сікана. Шахтар скористався низкою помилок у захисті бельгійського клубу, внаслідок чого м’яч залетів у порожні ворота.

У компенсований арбітром час за гру рукою у власному штрафному Тараса Степаненка було призначено пенальті, втім Тобі Алдервейрелд не реалізував одинадцятиметровий удар.

Нагадаємо, команда Шахтаря U-19 обіграла однолітків із Антверпена у другому турі Ліги УЄФА з рахунком 2:1. Це перша перемога молодіжки гірників у поточному розіграші юнацької Ліги УЄФА.

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Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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