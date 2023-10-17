Неприємно змагатися з людьми з цих країн: Терлюга про можливий бій з росіянкою на ЧС

24 жовтня у Будапешті стартує чемпіонат світу-2023 з карате. Збірну України на змаганнях представлять 22 спортсмени, які змагатимуться у 15 категоріях.

На ЧС не має бути представників Росії та Білорусі. Вони раніше були відсторонені від змагань під егідою Світової федерації карате (WKF). Після рекомендацій МОК щодо допуску атлетів із цих двох країн у нейтральному статусі, WKF не повідомляла публічно про плани їх дотримуватися.

Чинна чемпіонка Європи у вазі до 55 кг Анжеліка Терлюга, яка заявлена на змагання, розповіла про своє ставлення щодо можливого поєдинку на турнірі з “нейтральними” опонентками.

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— Мені це не подобається. Неприємно змагатися з людьми з цих країн. Не знаю щодо білорусів, але знаю про росіянку з моєї категорії: в мене не було з нею нормальних взаємин до (повномасштабного вторгнення, – Ред.), і за весь час я не бачила (від неї, – Ред.) жодної думки щодо війни чи якоїсь позиції. Тому мені це неприємно — для людини нічого не сталося, – сказала каратистка.

Анжеліка додала, що якщо так станеться і вона змагатиметься проти росіянки, то не буде їй тиснути руку і не робитиме рей – т

— Робитиму все можливе, щоб не програти у цьому поєдинку, бо для мене це буде більшою травмою, ніж навіть змагання, – додала вона.

31-річна Анжеліка Терлюга є чинною чемпіонкою Європи у своїй ваговій категорії. На Олімпійських іграх-2020 у Токіо вона виборола срібну медаль.

Джерело : Суспільне

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