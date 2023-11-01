Бій Усик – Ф’юрі перенесли: коли відбудеться довгоочікуваний поєдинок

Чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик та володар поясу WBC Тайсон Ф’юрі проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі у лютому в Ріяді (Саудівська Аравія).

Про це повідомляє видання ESPN з посиланням на джерела.

Бій Ф’юрі – Усик був запланований на 23 грудня, але, зазначається, Ф’юрі отримав розсічення у поєдинку з Френсісом Нганну, який дебютував у професійному боксі.

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Під час поєдинку у Ріяді 35-річний британець побував у нокдауні, а сам бій завершився перемогою Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

Ф’юрі та Усик підписали контракти на довгоочікуваний бій наприкінці вересня, майже за місяць до нетитульного бою британця із Нганну.

Після поєдинку у Ріяді та оголошення суддівського рішення Усик вийшов на ринг та сказав, що готовий битися у грудні. За день до бою Усик написав в Instagram: Френсісе, будь обережний з Тайсоном, він мені потрібен на рингу 23 грудня.

На кону бою Усик – Ф’юрі стоятимуть пояси WBA, WBO, WBC та IBF, а також другорядні титули IBO та The Ring, що належать Усику.

Водночас якщо хтось із боксерів активує опцію реваншу, то пояс IBF, ймовірно, не розігруватимуть, адже його володар після першого бою муситиме битися із претендентом Філіпом Хрговичем із Хорватії.

Джерело : ESPN

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