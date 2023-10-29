Ф’юрі побував у нокдауні, але все ж переміг Нганну рішенням суддів
Британський боксер Тайсон Ф’юрі здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну з Камеруну.
Бій відбувся у межах великого вечора боксу у Ріяді (Саудівська Аравія).
Поєдинок тривав усі десять раундів і завершився перемогою Ф’юрі роздільним рішенням суддів – 96:93, 95:94, 94:95.
У третьому раунді Ф’юрі опинився у нокдауні після потужного удару Нганну. Втім, британець зміг швидко піднятися та продовжити бій.
This is a photo that exists forever now. #FuryvsNgannou pic.twitter.com/E1PWnWilT3
— Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) October 28, 2023
На рахунку Тайсона Ф’юрі 35 боїв на професійному ринзі, в яких він здобув 34 перемоги – один бій завершився нічиєю.
Для Френсіса Нганну цей бій став дебютом у боксі. Раніше камерунець провів 20 боїв у змішаних єдиноборствах, у яких здобув 17 перемог та зазнав трьох поразок.
Очікується, що наступний бій Тайсон Ф’юрі проведе проти українця Олександра Усика. Таким чином, вперше з 1999 року визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.
У вересні команди боксерів оголосили, що досягли угоди про бій, який має відбутися у Ріяді. Попередньо поєдинок запланований на 23 грудня 2023 року.
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