Ф’юрі побував у нокдауні, але все ж переміг Нганну рішенням суддів

Британський боксер Тайсон Ф’юрі здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну з Камеруну.

Бій відбувся у межах великого вечора боксу у Ріяді (Саудівська Аравія).

Поєдинок тривав усі десять раундів і завершився перемогою Ф’юрі роздільним рішенням суддів – 96:93, 95:94, 94:95.

У третьому раунді Ф’юрі опинився у нокдауні після потужного удару Нганну. Втім, британець зміг швидко піднятися та продовжити бій.

This is a photo that exists forever now. #FuryvsNgannou pic.twitter.com/E1PWnWilT3

— Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) October 28, 2023