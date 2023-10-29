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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ф’юрі побував у нокдауні, але все ж переміг Нганну рішенням суддів

Ф'юрі - Нганну
Фото: Getty Images

Британський боксер Тайсон Ф’юрі здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну з Камеруну.

Бій відбувся у межах великого вечора боксу у Ріяді (Саудівська Аравія).

Поєдинок тривав усі десять раундів і завершився перемогою Ф’юрі роздільним рішенням суддів – 96:93, 95:94, 94:95.

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У третьому раунді Ф’юрі опинився у нокдауні після потужного удару Нганну. Втім, британець зміг швидко піднятися та продовжити бій.

На рахунку Тайсона Ф’юрі 35 боїв на професійному ринзі, в яких він здобув 34 перемоги – один бій завершився нічиєю.

Для Френсіса Нганну цей бій став дебютом у боксі. Раніше камерунець провів 20 боїв у змішаних єдиноборствах, у яких здобув 17 перемог та зазнав трьох поразок.

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Очікується, що наступний бій Тайсон Ф’юрі проведе проти українця Олександра Усика. Таким чином, вперше з 1999 року визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

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У вересні команди боксерів оголосили, що досягли угоди про бій, який має відбутися у Ріяді. Попередньо поєдинок запланований на 23 грудня 2023 року.

Бокс, Тайсон Ф'юрі
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