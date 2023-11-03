Луческу подав у відставку з посади головного тренера Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оголосив, що покидає київський клуб.

Про це румунський фахівець сказав під час пресконференції після матчу Динамо – Шахтар у межах 13 туру чемпіонату України з футболу.

Він сказав, що вже мав розмову із президентом клубу Ігорем Суркісом та подякував усім за роботу.

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— Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар’єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями Шахтаря. Дякую усім. Хотілося б завершити інакше, але усьому настає кінець — і футбольній кар’єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець, — сказав після гри румунський фахівець.

Коментуючи результат матчу Динамо – Шахтар, він сказав, що у цьому поєдинку перемогла “більш досвідчена команда”.

У межах 13 туру УПЛ Шахтар мінімально обіграв Динамо завдяки голу Олександра Зубкова у другому таймі.

Мірча Луческу очолив Динамо Київ у липні 2020 року. У його дебютний сезон роботи з біло-синіми команда виграла чемпіонат української Прем’єр-ліги, Кубок та Суперкубок України.

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