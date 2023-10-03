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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це було круто та душевно! Харлан подарувала Залужному шаблю з поєдинку проти росіянки

Харлан і Залужний

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася враженнями від зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Під час зустрічі спортсменка подарувала йому шаблю, якою фехтувала проти “нейтральної” росіянки Анни Смірнової на чемпіонаті світу у Мілані. А ще одна частина її уніформи з цього поєдинку – маска – пішла на потреби бійців 47 бригади.

За словами Харлан, це була несподівана зустріч.

Зараз дивляться

– Я йому презентувала шаблю, якою фехтувала в цьому бою. Шаблю – Залужному, а маску – на потреби нашим бійцям 47 бригади. Тому в мене зараз нічого немає. Зараз у мене повинно бути нове екіпірування. Але це дуже такі класні моменти. З Валерієм Федоровичем, звісно, була дуже класна зустріч, – розповіла спортсменка.

Ольга зізналася, що під час зустрічі вони говорили про фехтування. Зокрема, Залужний її запитував, “що таке фехтування, як можна прийти, що треба зробити, як дитину захопити цим видом спорту?”. Вона додала, що зустріч була крутою та дуже душевною.

– У нас була дуже класна розмова. Я прийшла, він мені презентував прапори, якісь сувеніри. Я так сиджу, думаю: нічого собі. При мені він підписав цей прапор і віддав. Тому один буде їздити зі мною на всі змагання, усі будуть дивитися, бо це великий прапор. Там Залужний, сердечко, воно як талісман буде нашої команди. І, звісно, другий для наших хлопців, – сказала Харлан.

27 липня на індивідуальних жіночих змаганнях із фехтування на шаблі в межах ЧС у Мілані Харлан перемогла нейтральну росіянку Смірнову. Після поєдинку українка не стала тиснути їй руку, запропонувавши торкнутися шаблями. Та відмовилася. У підсумку Харлан дискваліфікували з одиночних змагань.

Наступного дня МОК надав Харлан автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Комітет висловив спортсменці підтримку та виділив квоту на Ігри, оскільки вона не мала змоги вибороти її на ЧС.

Джерело: Radio NV

Фото: Getty Images, Ольга Харлан

Валерій Залужний, Ольга Харлан, Фехтування
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