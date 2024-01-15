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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Збірна України проведе спаринг з Японією у межах підготовки до Олімпіади

Збірна України U-21
Фото: Getty Images

Олімпійська збірна України з футболу визначилася з першим суперником для підготовки до виступу на літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

Україна зіграє з Японією U-23

Синьо-жовті готуватимуться до Ігор у два етапи. У межах першого підопічні Руслана Ротаня проведуть виїзний контрольний поєдинок проти збірної Японії U-23.

Гра відбудеться 25 березня 2024 року у японській Фукуоці на стадіоні Мікуні Кітакюсю. Початок матчу о 19:15 за місцевим часом (о 12:15 за київським).

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У межах другого етапу підготовки українська команда зіграє у червні на турнірі для команд U-23 у Франції.

На Олімпіаді Україну зможуть представити футболісти, які народилися не раніше 2001 року. Водночас, регламент дозволяє внести до заявки трьох старших за віком гравців.

Серед футболістів, які допомогли Україні вибороти путівку на Олімпіаду-2024, але проходять за віком – чотири виконавці: Олександр Сирота, Максим Таловєров, Олександр Назаренко та Артем Бондаренко.

Чоловічий футбольний турнір Олімпіади-2024 стартує у Парижі 24 липня. На попередніх Іграх-2020 у Токіо золоті медалі виборола збірна Бразилії, яка поки ще не гарантувала собі вихід на турнір.

Учасники футбольного турніру на Олімпіаді-2024

У чоловічому футбольному турнірі Олімпіади-2024 візьмуть участь 16 збірних. Франція гарантувала собі місце, як господар змагань. Також від Європи виступлять Україна, Іспанія та Ізраїль.

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Африку представлять три команди – Марокко, Єгипет та Малі, дві зону КОНКАКАФ – США та Домініканська Республіка, а Океанію – Нова Зеландія.

Представники від Південної Америки (дві путівки) визначаться у лютому, а у травні стане відомо, хто виступить на футбольному турнірі на Олімпіаді з азійських збірних (три). Ще одне місце розіграють команди Африки (Гвінеї) та Азії.

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Сон Хин Мін

Джерело: УАФ
Збірна України, Збірна України U-21, Збірна Японії, Олімпійські ігри, Футбол
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