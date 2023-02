Канзас-Сіті Чіфс втретє в історії став переможцем Супербоула

Канзас-Сіті Чіфс став переможцем Супербоула, обігравши Філадельфію Іглз у фінальному матчі Національної футбольної ліги (НФЛ).

Гра відбулася у Глендейлі, штаті Арізона, на стадіоні Стейт Фарм.

На папері Іглз та Чіфс були двома найкращими командами цього сезону. У них був однаковий показник перемог та поразок (16-3) та обидві набрали по 546 очок.

Але у вирішальному матчі кращими були Чіфс, які обіграли своїх опонентів з рахунком 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).

