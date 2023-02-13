Канзас-Сіті Чіфс втретє в історії став переможцем Супербоула
Канзас-Сіті Чіфс став переможцем Супербоула, обігравши Філадельфію Іглз у фінальному матчі Національної футбольної ліги (НФЛ).
Гра відбулася у Глендейлі, штаті Арізона, на стадіоні Стейт Фарм.
На папері Іглз та Чіфс були двома найкращими командами цього сезону. У них був однаковий показник перемог та поразок (16-3) та обидві набрали по 546 очок.
Але у вирішальному матчі кращими були Чіфс, які обіграли своїх опонентів з рахунком 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).
.@buttkicker7 gives the @Chiefs the lead with 8 seconds left!
: #SBLVII on FOX
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— NFL (@NFL) February 13, 2023
Найціннішим гравцем матчу визнали Патріка Махоумса з Канзас-Сіті. Раніше його визнали MVP ліги.
Цікаво, що Махоумс лише одинадцятий гравець в історії, який виграв Супербоул і став MVP ліги та фіналу НФЛ. Він також перший, кому це вдалося з 1999 року.
And he’s only 27 years old. @PatrickMahomes #SBLVII pic.twitter.com/BXFsae4pPW
— NFL (@NFL) February 13, 2023
Для Канзас-Сіті це третій титул в історії. Раніше вони ставали чемпіонами у 1969 та 2019 роках. Також це була п’ята їхня участь у фінальному матчі НФЛ. Для Філадельфії це був лише четвертий фінал. Команда лише раз у своїй історії вигравала трофей Вінсента Ломбарді – це сталося у 2018 році.
У перерві матчу відбулося традиційне музичне шоу – гедлайнером Super Bowl LVII Halftime Show була співачка Ріанна. Це був її перший виступ наживо після премії Греммі 2018 року.
Минулого року у фіналі Національної футбольної ліги перемогу здобув Лос-Анджелес Ремз, обігравши Цинциннаті Бенгалс.