Канзас-Сіті Чіфс втретє в історії став переможцем Супербоула

Лютий, 13 в 13:23

Канзас-Сіті Чіфс став переможцем Супербоула, обігравши Філадельфію Іглз у фінальному матчі Національної футбольної ліги (НФЛ).

Гра відбулася у Глендейлі, штаті Арізона, на стадіоні Стейт Фарм.

На папері Іглз та Чіфс були двома найкращими командами цього сезону. У них був однаковий показник перемог та поразок (16-3) та обидві набрали по 546 очок.

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Але у вирішальному матчі кращими були Чіфс, які обіграли своїх опонентів з рахунком 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).

Найціннішим гравцем матчу визнали Патріка Махоумса з Канзас-Сіті. Раніше його визнали MVP ліги.

Цікаво, що Махоумс лише одинадцятий гравець в історії, який виграв Супербоул і став MVP ліги та фіналу НФЛ. Він також перший, кому це вдалося з 1999 року.

Для Канзас-Сіті це третій титул в історії. Раніше вони ставали чемпіонами у 1969 та 2019 роках. Також це була п’ята їхня участь у фінальному матчі НФЛ. Для Філадельфії це був лише четвертий фінал. Команда лише раз у своїй історії вигравала трофей Вінсента Ломбарді – це сталося у 2018 році.

У перерві матчу відбулося традиційне музичне шоу – гедлайнером Super Bowl LVII Halftime Show була співачка Ріанна. Це був її перший виступ наживо після премії Греммі 2018 року.

Минулого року у фіналі Національної футбольної ліги перемогу здобув Лос-Анджелес Ремз, обігравши Цинциннаті Бенгалс.