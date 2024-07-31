Усик виплатить українським боксерам призові, якщо вони візьмуть медалі Олімпіади

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик пообіцяв виплатити з власної кишені призові членам олімпійської збірної України з боксу, якщо ті візьмуть медалі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомив тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський, пише ESPN, посилаючись на Reuters.

Усик оголосив про винагороду для українських боксерів на Іграх-2024

— Він дуже багато допомагає нашим боксерам, по-різному. Він підтримує їх фінансово. Він допомагає їм грошима, – сказав тренер збірної України Дмитро Сосновський.

За словами Сосновського, Усик сказав, що в разі виграшу українськими боксерами медалей Олімпіади-2024, то він виділить їм призові зі своєї кишені.

Зараз дивляться

— Він дасть їм гроші за бронзу, за срібло і за золото. Він сказав, що за перше місце – $80 тис., за друге місце, срібну медаль, $70 тис. І за бронзу – $50 тис, – додав тренер.

Зазначимо, що Усик і сам є олімпійським чемпіоном. На літній Олімпіаді-2012 у Лондоні він виграв золото у важкій ваговій категорії.

Також український чемпіон прибув до Парижа, щоби підтримати українських боксерів. Зокрема, він відвідав поєдинок Дмитра Ловчинського, який програв нокаутом австралійцю Теремоані Теремоані.

Крім того, медалісти боксерських змагань отримають призові від Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яка заявила, що нагородить золотих медалістів $100 тис., срібних – $50 тис. і бронзових – $25 тис.

На Олімпіаді-2024 у боксі залишилися два представники України: Айдер Абдураїмов, який стартує на змаганнях у вазі до 57 кг 31 серпня, а також Олександр Хижняк, який здобув першу нагороду у вазі до 80 кг – переміг угорця, який є уродженцем Бахмута.

Джерело : ESPN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.