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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик выплатит украинским боксерам призовые, если они возьмут медали Олимпиады

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик пообещал выплатить из собственного кармана призовые членам олимпийской сборной Украины по боксу, если те возьмут медали Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом сообщил тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский, пишет ESPN, ссылаясь на Reuters.

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— Он очень много помогает нашим боксерам, по-разному. Он поддерживает их финансово. Он помогает им деньгами, — сказал тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский.

По словам Сосновского, Усик сказал, что в случае выигрыша украинскими боксерами медалей Олимпиады-2024, то он выделит им призовые из своего кармана.

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— Он даст им деньги за бронзу, за серебро и за золото. Он сказал, что за первое место — $80 тыс., за второе место, серебряную медаль, $70 тыс. И за бронзу — $50 тыс, — добавил тренер.

Отметим, что Усик и сам является олимпийским чемпионом. На летней Олимпиаде-2012 в Лондоне он выиграл золото в тяжелой весовой категории.

Также украинский чемпион прибыл в Париж, чтобы поддержать украинских боксеров. В частности, он посетил поединок Дмитрия Ловчинского, который проиграл нокаутом австралийцу Теремоани Теремоани.

Кроме того, медалисты боксерских соревнований получат призовые от Международной боксерской ассоциации (IBA), которая заявила, что наградит золотых медалистов $100 тыс., серебряных — $50 тыс. и бронзовых — $25 тыс.

На Олимпиаде-2024 в боксе остались два представителя Украины: Айдер Абдураимов, который стартует на соревнованиях в весе до 57 кг 31 августа, а также Александр Хижняк, который одержал первую награду в весе до 80 кг — победил венгра, который является уроженцем Бахмута.

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Источник: ESPN
Бокс, Олимпийские игры, Александр Усик
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