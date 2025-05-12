Ріс у небезпечному районі Львова: призер Олімпіади Горуна розповів, як почав займатися карате

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо з карате Станіслав Горуна розповів, як потрапив у цей вид спорту.

Про це спортсмен розповів у випуску відеоподкасту Sport Talk із Андрієм Ковальським.

Горуна про те, як потрапив у карате

Багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу під час подкасту відповідав на запитання ведучого, які твердження щодо нього є правдивими, а що з того є фейком.

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У Горуни запитали, чи є правдою те, що він пішов на карате, оскільки жив у небезпечному районі Львова.

— Народився і ріс у дуже такому несприятливий районі. Можна сказати небезпечному, це район Індія. Ну і це такий дуже бідний район, – сказав Горуна.

Водночас він зауважив, що не це мотивувало його піти на карате.

— Але треба прив’язку робити не до місяця, а до часу, коли я жив ріс і почав займатися карате. Це кінець 1990-х і початок 2000-х. Тоді все було б небезпечне, де б ти не був. Просто гаджетів не було і єдина розвага – це десь потусити з кимось… Навіть, будучи дитиною, я сам ходив, спробував записатися. На футбол не взяли, бо замаленький ще був, – розповів Горуна.

Нагадаємо, нещодавно сестри-близнючки Владислава та Марина Алексіїви розповіли у відеоподкасті Sport Talk, чи видавали вони колись себе одна за одну.

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