Навіть паспорт забирали: близнючки Алексіїви поділилися, чи видавали колись себе одна за одну

У розважальному відеоподкасті Sport Talk українські синхроністки, бронзові медалістки Олімпіади в Токіо та учасниці Олімпіади в Парижі, сестри-близнючки Владислава та Марина Алексіїви розповіли, чи видавали вони колись себе одна за одну.

Владислава та Марина Алексіїви у відеоподкасті Sport Talk

Харківські синхроністки зіграли в гру Правда чи дія. Владислава Алексіїва витягнула картку з питанням про те, чи прикидалися колись сестри одна за одну.

– Звичайно, дуже багато разів. Чи можна таке казати? Я навіть паспорт забирала за Марину, – поділилася Владислава.

Ведучий Андрій Ковальський запитав у спортсменок, чи ходили вони колись одна за одну на побачення.

Зараз дивляться

– Ні, ніколи, – відповіла Марина.

За словами Владислави, коли вони з сестрою були маленькими, то в школі дуже багато разів здавали одна за одну віршики.

Марина розповіла, що в них навіть працює технологія Face ID одна на одну, тому обидві спортсменки можуть розблокувати смартфон.

Прем’єра Sport Talk – відеоподкасту, який відкриває новий формат спілкування з українськими спортсменами, відбулася 21 березня.

У першому випуску олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виконала хіт української співачки Надії Дорофєєвої.

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