Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Навіть паспорт забирали: близнючки Алексіїви поділилися, чи видавали колись себе одна за одну

Владислава та Марина Алексіїви
Фото: Getty Images

У розважальному відеоподкасті Sport Talk українські синхроністки, бронзові медалістки Олімпіади в Токіо та учасниці Олімпіади в Парижі, сестри-близнючки Владислава та Марина Алексіїви розповіли, чи видавали вони колись себе одна за одну.

Владислава та Марина Алексіїви у відеоподкасті Sport Talk

Харківські синхроністки зіграли в гру Правда чи дія. Владислава Алексіїва витягнула картку з питанням про те, чи прикидалися колись сестри одна за одну.

– Звичайно, дуже багато разів. Чи можна таке казати? Я навіть паспорт забирала за Марину, – поділилася Владислава.

Ведучий Андрій Ковальський запитав у спортсменок, чи ходили вони колись одна за одну на побачення.

Зараз дивляться

– Ні, ніколи, – відповіла Марина.

За словами Владислави, коли вони з сестрою були маленькими, то в школі дуже багато разів здавали одна за одну віршики.

Марина розповіла, що в них навіть працює технологія Face ID одна на одну, тому обидві спортсменки можуть розблокувати смартфон.

Прем’єра Sport Talk – відеоподкасту, який відкриває новий формат спілкування з українськими спортсменами, відбулася 21 березня.

У першому випуску олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виконала хіт української співачки Надії Дорофєєвої.

Читайте також
Абраменко розказав, які підказки тренера фристайліст встигає зробити за три секунди стрибка
Олександр Абраменко

Андрій Ковальський, Найкращі спортсмени, Найкращі українські спортсмени
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь