Я не шкодую ні про що: Ірина Коляденко про спортивну кар’єру, своє минуле та спілкування з батьками

Срібна медалістка Олімпіади, триразова чемпіонка Європи, українська борчиня Ірина Коляденко у розважальному відеоподкасті Sport Talk розповіла про те, чи має власний бізнес, про першу роботу, яке прізвисько мала в дитинстві, а також що хотіла б змінити у минулому.

Чи має власний бізнес

Ведучий Sport Talk Андрій Ковальський запитав в Ірини Коляденко, чи розглядає борчиня якісь варіанти заробітку, окрім спорту.

– Я спробувала ще рік тому займатися вітамінами в Instagram. Відкрила невеличкий магазин, вітаміни замовляла. Ні, це не співпраця з брендами. Я подумала, що потрібно трохи формувати собі подушку (фінансову, – Ред.), чим я займатимусь і як зароблятиму, якщо спорт закінчиться. Я спробувала себе в цьому. Але мені не вистачило банально часу на це все, – розповіла борчиня.

Про першу роботу

Спортсменка розповіла, що колись збирала полуницю на полі – це була її перша робота.

Зараз дивляться

– Моя рідна тітка їздила, сіла на автобус до якогось садового центру. Вона їздила, заробляла кошти і мене брала з собою. Великий медовий центр – там була не полуниця. Там були різні ягоди, різна робота, – поділилася Ірина.

Чому в дитинстві її називали хлопчиком-гімнастом

На запитання Андрія Ковальського про те, якою спортсменка була в дитинстві та як вона може себе описати в 10-12-річному віці, Ірина Коляденко розповіла, що була пацанкою.

– Я вступила в спортивний інтернат в Харкові. Це був 7 клас. Мене там називали “хлопчик-гімнаст”. Я вважила 30 кг, була дуже маленька, худа. У мене була коротка зачіска, – поділилася вона.

Спортсменка розповіла, що вперше таке прізвисько їй дав кухар в їдальні.

– Приходжу в столову вперше, йду з тацею. І мені кухар говорить: хлопчику-гімнасте, тобі не буде забагато? І всі, хто стояли позаду, просто впали, бо були наші дівчата, які знають мене. Все, потім на мене пішло “хлопчик-гімнаст”, – пригадала Ірина.

Чи шкодує, що мало спілкувалася з батьками

– В принципі, я не шкодую, тому що не можу нічого вже змінити. Шкодувати про те, що не можу змінити, — не бачу в цьому сенсу. Зараз я намагаюсь якось налагодити контакт і забути про те, що цих 20 років між нами не було, – поділилася спортсменка.

Вона розповіла, що намагається частіше спілкуватися з батьками. Зізнається, що з мамою це вдається трохи простіше, ніж з татом.

Чи з’явилося більше залицяльників

Українська спортсменка зазначила, що в неї дійсно з’явилося більше залицяльників після того, як вона стала більш впізнаваною. Проте зізнається, що особисто з нею важко познайомитися.

– Якщо мені в Direct щось пишуть – я ніколи не відповідаю на такі повідомлення. А особисто, мабуть, познайомитися зі мною досить тяжко. Я якось тримаю людей на дистанції, – зізналася вона.

Андрій Ковальський запитав в Ірини Коляденко, чи зізнавалася вона колись у коханні. Дівчина відповіла ствердно та сподівається, що це почуття взаємне, адже це відбулося зовсім нещодавно.

Ірина розповіла, що якби вона могла повернутися у минуле та змінити якийсь факт зі своєї біографії, то вона залишила б усе, як є зараз.

– Абсолютно нічого не змінювала б. Все, що відбулося зі мною, зробило мене такою, яка зараз є. Так, я собі подобаюся, – поділилася вона.

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