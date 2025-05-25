Реал Мадрид оголосив про призначення Хабі Алонсо головним тренером

Мадридський Реал оголосив про призначення Хабі Алонсо на посаду головного тренера команди. Він змінить у тренерському кріслі Карло Анчелотті, який очолюватиме збірну Бразилії.

Про це повідомляється на офіційному сайті королівського клубу.

Хабі Алонсо – головний тренер Реала

Угода 43-річного Алонсо з мадридським Реалом розрахована на три сезони – до 30 червня 2028 року. Офіційна презентація Хабі Алонсо відбудеться у понеділок, 26 травня.

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Попереднім клубом іспанського фахівця був німецький Баєр Леверкузен, який він привів до першого в історії титулу чемпіона Бундесліги у минулому сезоні.

Цей сезон фармацевти завершили на другій сходинці, поступившись у таблиці мюнхенській Баварії.

Хабі Алонсо є колишнім гравцем Реала, у складі якого провів 236 матчів. Разом із вершковими він виграв Лігу чемпіонів у 2014 році.

Отже у Реалі Алонсо стане третім тренером голкіпера збірної України Андрія Луніна. Раніше він працював під керівництвом Анчелотті та Зінедіна Зідана.

За даними ЗМІ, у Баєрі Алонсо може замінити колишній тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаґ.

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