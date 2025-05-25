Реал Мадрид оголосив про призначення Хабі Алонсо головним тренером
Мадридський Реал оголосив про призначення Хабі Алонсо на посаду головного тренера команди. Він змінить у тренерському кріслі Карло Анчелотті, який очолюватиме збірну Бразилії.
Про це повідомляється на офіційному сайті королівського клубу.
Хабі Алонсо – головний тренер Реала
Угода 43-річного Алонсо з мадридським Реалом розрахована на три сезони – до 30 червня 2028 року. Офіційна презентація Хабі Алонсо відбудеться у понеділок, 26 травня.
Попереднім клубом іспанського фахівця був німецький Баєр Леверкузен, який він привів до першого в історії титулу чемпіона Бундесліги у минулому сезоні.
Цей сезон фармацевти завершили на другій сходинці, поступившись у таблиці мюнхенській Баварії.
#WelcomeXabi pic.twitter.com/dbeOEnmHof
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2025
Хабі Алонсо є колишнім гравцем Реала, у складі якого провів 236 матчів. Разом із вершковими він виграв Лігу чемпіонів у 2014 році.
Отже у Реалі Алонсо стане третім тренером голкіпера збірної України Андрія Луніна. Раніше він працював під керівництвом Анчелотті та Зінедіна Зідана.
За даними ЗМІ, у Баєрі Алонсо може замінити колишній тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаґ.