Анчелотті – новий головний тренер збірної Бразилії: що відомо
Італійський фахівець Карло Анчелотті, який зараз очолює Реал Мадрид, стане наступним головним тренером збірної Бразилії з футболу.
Про це у понеділок, 12 травня, оголосила Бразильська конфедерація футболу (CBF), хоча Реал ще не повідомив, що тренер залишає клуб.
Анчелотті очолить збірну Бразилії
У своїй заяві в понеділок CBF повідомила, що Анчелотті залишить Мадрид після останньої гри сезону проти Реал Сосьєдаду і очолить збірну Бразилії.
Офіційною датою початку роботи Анчелотті в селесао зазначено 26 травня 2025 року. Він стане першим іноземним тренером у Бразилії.
— Запрошення Карло Анчелотті очолити Бразилію – це більше, ніж стратегічний крок. Це заява світові про те, що ми сповнені рішучості повернути собі перше місце на п’єдесталі пошани. Він – найвидатніший тренер в історії, і тепер він очолює найсильнішу національну команду на планеті, – сказав президент CBF Еднальдо Родрігес.
Він переконаний, що разом вони напишуть “нові славні глави для бразильського футболу”.
A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL
— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025
На посаді італієць змінить Дорівала Жуніора, якого звільнили в березні 2025 року після 14 місяців роботи.
Нещодавно ЗМІ писали, що Анчелотті та Реал досягли домовленості щодо умов відходу фахівця з посади головного тренера команди.
За повідомленнями ЗМІ, наступним тренером королівського клубу стане Хабі Алонсо, який раніше оголосив, що залишає посаду головного тренера німецького Баєра.