Анчелотті – новий головний тренер збірної Бразилії: що відомо

Італійський фахівець Карло Анчелотті, який зараз очолює Реал Мадрид, стане наступним головним тренером збірної Бразилії з футболу.

Про це у понеділок, 12 травня, оголосила Бразильська конфедерація футболу (CBF), хоча Реал ще не повідомив, що тренер залишає клуб.

Анчелотті очолить збірну Бразилії

У своїй заяві в понеділок CBF повідомила, що Анчелотті залишить Мадрид після останньої гри сезону проти Реал Сосьєдаду і очолить збірну Бразилії.

Зараз дивляться

Офіційною датою початку роботи Анчелотті в селесао зазначено 26 травня 2025 року. Він стане першим іноземним тренером у Бразилії.

— Запрошення Карло Анчелотті очолити Бразилію – це більше, ніж стратегічний крок. Це заява світові про те, що ми сповнені рішучості повернути собі перше місце на п’єдесталі пошани. Він – найвидатніший тренер в історії, і тепер він очолює найсильнішу національну команду на планеті, – сказав президент CBF Еднальдо Родрігес.

Він переконаний, що разом вони напишуть “нові славні глави для бразильського футболу”.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

На посаді італієць змінить Дорівала Жуніора, якого звільнили в березні 2025 року після 14 місяців роботи.

Нещодавно ЗМІ писали, що Анчелотті та Реал досягли домовленості щодо умов відходу фахівця з посади головного тренера команди.

За повідомленнями ЗМІ, наступним тренером королівського клубу стане Хабі Алонсо, який раніше оголосив, що залишає посаду головного тренера німецького Баєра.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.