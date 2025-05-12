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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Анчелотті – новий головний тренер збірної Бразилії: що відомо

Карло Анчелотті
Фото: Depositphotos

Італійський фахівець Карло Анчелотті, який зараз очолює Реал Мадрид, стане наступним головним тренером збірної Бразилії з футболу.

Про це у понеділок, 12 травня, оголосила Бразильська конфедерація футболу (CBF), хоча Реал ще не повідомив, що тренер залишає клуб.

Анчелотті очолить збірну Бразилії

У своїй заяві в понеділок CBF повідомила, що Анчелотті залишить Мадрид після останньої гри сезону проти Реал Сосьєдаду і очолить збірну Бразилії.

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Офіційною датою початку роботи Анчелотті в селесао зазначено 26 травня 2025 року. Він стане першим іноземним тренером у Бразилії.

— Запрошення Карло Анчелотті очолити Бразилію – це більше, ніж стратегічний крок. Це заява світові про те, що ми сповнені рішучості повернути собі перше місце на п’єдесталі пошани. Він – найвидатніший тренер в історії, і тепер він очолює найсильнішу національну команду на планеті, – сказав президент CBF Еднальдо Родрігес.

Він переконаний, що разом вони напишуть “нові славні глави для бразильського футболу”.

На посаді італієць змінить Дорівала Жуніора, якого звільнили в березні 2025 року після 14 місяців роботи.

Нещодавно ЗМІ писали, що Анчелотті та Реал досягли домовленості щодо умов відходу фахівця з посади головного тренера команди.

За повідомленнями ЗМІ, наступним тренером королівського клубу стане Хабі Алонсо, який раніше оголосив, що залишає посаду головного тренера німецького Баєра.

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Збірна Бразилії, Карло Анчелотті, Футбол
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