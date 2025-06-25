Юлія Левченко виграла срібло у Брно і кваліфікувалася на ЧС-2025

Українська легкоатлетка Юлія Левченко здобула срібло на етапі Континентального туру зі стрибків у висоту у Брно та відібралася на чемпіонат світу-2025.

За медалі змагань боролися 15 спортсменок, зокрема срібна та бронзова призерки Олімпійських ігор-2024 Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон із Австралії.

Юлія Левченко виграла срібло

Юлія Левченко з першої спроби взяла дві перші планки та висоту 1.87 м. Без хиб вона подолала й висоту 1.90 м – це ж зробили обидві австралійки.

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До висоти 1.93 підходили п’ять спортсменок, чотири з яких подолали її з першої спроби. Єдиної хиби припустилася Оліслагерс. Наступну планку на 1.96 м Левченко, Оліслагерс та Паттерсон підкорили висоту з першого стрибка, ще одна стрибунка зробила е з третього разу.

Висота 1.98 м далася Юлії з третьої спроби, тоді як Оліслагерс перенесла планку, а Паттерсон та ще одна атлетка не реалізували жодної зі спроб.

Золото розігрували Оліслагерс та Левченко – українка не змогла підкорити висоту, тоді як австралійці це вдалося.

Срібний етап Континентального туру. Брно

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.00 м; Юлія Левченко (Україна) – 1.98 м; Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.96 м.

Подолавши висоту 1,98 м, Левченко виконала кваліфікаційний норматив для участі у чемпіонаті світу-2025.

Цей результат також став її найкращим за останні два роки – востаннє Юлія стрибала так високо на етапі Діамантової ліги в Хожуві у липні 2023 року.

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