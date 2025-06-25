Юлия Левченко выиграла серебро в Брно и квалифицировалась на ЧМ-2025

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала серебро на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту в Брно и отобралась на чемпионат мира-2025.

За медали соревнований боролись 15 спортсменок, в том числе серебряный и бронзовый призеры Олимпийских игр-2024 Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон из Австралии.

Юлия Левченко выиграла серебро

Юлия Левченко с первой попытки взяла две первые планки и высоту 1.87 м. Без ошибок она преодолела и высоту 1.90 м — это же сделали обе австралийки.

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К высоте 1.93 подходили пять спортсменок, четыре из которых преодолели ее с первой попытки. Единственный промах допустила Олислагерс. Следующую планку на 1.96 м Левченко, Олислагерс и Паттерсон покорили высоту с первого прыжка, еще одна прыгунья сделала е с третьего раза.

Высота 1.98 м далась Юлии с третьей попытки, тогда как Олислагерс перенесла планку, а Паттерсон и еще одна атлетка не реализовали ни одной из попыток.

Золото разыгрывали Олислагерс и Левченко — украинка не смогла покорить высоту, тогда как австралийке это удалось.

Серебряный этап Континентального тура. Брно

Никола Олислагерс (Австралия) — 2.00 м; Юлия Левченко (Украина) — 1.98 м; Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.96 м.

Преодолев высоту 1,98 м, Левченко выполнила квалификационный норматив для участия в чемпионате мира-2025.

Этот результат также стал ее лучшим за последние два года — последний раз Юлия прыгала так высоко на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве в июле 2023 года.

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