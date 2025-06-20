Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги в Парижі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги у Парижі. 23-річна легкоатлетка завершила змагання з результатом 1.97 м.

Магучих здобула срібло етапу Діамантової ліги у стрибках у висоту

У Парижі відбувся восьмий етап цьогорічного сезону Діамантової ліги, під час якого змагались легкоатлетки у стрибках у висоту. У змаганні взяли участь 13 спортсменок, серед яких були й дві українські представниці – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Цей паризький етап став четвертим у сезоні, де проводились змагання в жіночих стрибках у висоту.

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На попередніх етапах у китайських містах Сямень і Шанхай Ярослава Магучіх здобувала перемоги, а Юлія Левченко стабільно потрапляла до четвірки найкращих.

Однак у Стокгольмі серія перемог Магучіх перервалася вперше за останні два роки, тоді як Левченко розділила четверту позицію одразу з трьома суперницями.

У Парижі обидві українки вийшли на старт втретє у сезоні. Їхніми конкурентками стали зіркові австралійки – олімпійська чемпіонка-2024 Нікола Оліслагерс та її співвітчизниця Елеонор Паттерсон, а також срібна призерка чемпіонату Європи-2024 Ангеліна Топич із Сербії.

Вперше з часу здобуття бронзи в Стокгольмі участь у турнірі взяла й польська легкоатлетка Марія Жодзік.

Для Магучіх ця арена має особливе значення – саме тут у 2024 році вона встановила світовий рекорд, подолавши планку на висоті 2.10 м.

Результати жіночих стрибків у висоту в Парижі

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.00 м

Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м

Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1.97 м

Юлія Левченко з результатом 1.83 м посіла 11 місце.

Що означає цей виступ для українських легкоатлеток

Для Ярослави Магучіх це друга поспіль срібна медаль у рамках Діамантової ліги-2025. До етапу в Стокгольмі українка востаннє завершувала змагання на другій позиції ще в серпні 2022 року в польському Хожуві.

Тепер вперше за два роки вона не виграє жоден із двох поспіль етапів ліги. Схожа ситуація траплялася у червні та липні 2023 року, коли Магучіх обмежилась двома бронзовими нагородами – у Лозанні та Монако.

Що до Юлії Левченко, її результат у Парижі виявився найгіршим у поточному сезоні та найслабшим за понад рік. Востаннє їй не вдавалося подолати висоту понад 1.85 м ще в червні 2024-го – теж на етапі в Стокгольмі.

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