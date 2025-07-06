Гран-прі Великої Британії: Норріс здобув перемогу, Піастрі втратив лідерство через штраф

Лендо Норріс здобув перемогу в дощовому та напруженому Гран-прі Великої Британії, випередивши Оскара Піастрі на 6,8 секунд.

Його напарник по команді McLaren Піастрі втратив шанс на перемогу через 10-секундне штрафне покарання за порушення під час уповільненого режиму гонки Формула 1, коли на трасі перебувала машина безпеки.

Гран-прі Великої Британії: основні події гонки

Попри штраф, Піастрі фінішував другим. Для Норріса ця перемога стала першою на Сільверстоуні та четвертою в сезоні.

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Завдяки їй британський гонщик скоротив відставання від Піастрі в загальному заліку чемпіонату до восьми очок. Ніко Гюлькенберг посів третє місце та вперше в кар’єрі, що налічує 239 гонок, піднявся на подіум у Формулі-1. Гюлькенберг поступився лідеру 34,7 секунд.

Піастрі вийшов у лідери гонки Формула 1 на 8-му колі під дощем, обігнавши Макса Ферстаппена. Проте пізніше він отримав 10-секундне покарання за те, що поводився небезпечно перед рестартом гонки на 21-му колі, коли на трасі перебувала машина безпеки.

Пілот McLaren різко загальмував на прямій Гангар, через що Ферстаппен, який йшов другим, змушений був ухилятися й обігнав Піастрі, щоб уникнути зіткнення.

Рішення стюардів та наслідки

Згідно зі Статтею 55.15 Спортивного регламенту FIA, “автомобіль №81 (Піастрі – ред.) зобов’язаний рухатися з такою швидкістю, яка не включає різке гальмування чи будь-які інші маневри, що можуть створити загрозу для інших пілотів після того, як гасне сигнал машини безпеки”.

– Дії автомобіля №81 були явним порушенням цієї статті. Згідно з настановами щодо штрафів, ми призначили 10-секундне покарання для машини №81, – йдеться у заяві стюардів.

Під час виходу з повороту Stowe перед рестартом Ферстаппен розвернувся всередину траси й опинився на десятій позиції, втративши місце одразу після поновлення змагання.

Цей інцидент дозволив Норрісу вийти на другу позицію, і для здобуття перемоги йому залишалося лише утримуватися в межах 10 секунд від Піастрі, адже той мав відбути покарання на піт-стопі на 43-му колі.

Фінал Гонки Формула 1

Під час фінального етапу піт-стопів гонщики перейшли з проміжної (дощової) гуми на сліки. Піастрі мало не втратив контроль над болідом, коли після виїзду з піт-лейну його винесло на зону безпеки в повороті Maggots.

Австралієць, вважаючи покарання несправедливим, просив команду обміняти позиції до фінішу, але отримав відмову.

Норріс фінішував із перевагою в шість секунд над Піастрі. Ніко Гюлькенберг із Sauber посів третє місце з відставанням у 21 секунду й випередив Льюїса Гамілтона на Ferrari, який став четвертим, на п’ять секунд.

Джерело : ESPN

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