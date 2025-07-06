Гран-при Великобритании: Норрис одержал победу, Пиастри потерял лидерство из-за штрафа

Лендо Норрис одержал победу в дождливом и напряженном Гран-при Великобритании, опередив Оскара Пиастри на 6,8 секунд.

Его напарник по команде McLaren Пиастри потерял шанс на победу из-за 10-секундного штрафного наказания за нарушение во время замедленного режима гонки Формула 1, когда на трассе находилась машина безопасности.

Гран-при Великобритании: основные события гонки

Несмотря на штраф, Пиастри финишировал вторым. Для Норриса эта победа стала первой на Сильверстоуне и четвертой в сезоне.

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Благодаря ей британский гонщик сократил отставание от Пиастри в общем зачете чемпионата до восьми очков. Нико Хюлькенберг занял третье место и впервые в карьере, насчитывающей 239 гонок, поднялся на подиум в Формуле-1. Гюлькенберг уступил лидеру 34,7 секунд.

Пиастри вышел в лидеры гонки на 8-м круге под дождем, обогнав Макса Ферстаппена. Однако позже он получил 10-секундное наказание за то, что вел себя опасно перед рестартом гонки на 21-м круге, когда на трассе находилась машина безопасности.

Пилот McLaren резко затормозил на прямой Гангар, из-за чего Ферстаппен, который шел вторым, вынужден был уклоняться и обогнал Пиастри, чтобы избежать столкновения.

Решение стюардов и последствия

Согласно статье 55.15 Спортивного регламента FIA, “автомобиль №81 (Пиастри – ред.) обязан двигаться с такой скоростью, которая не включает резкое торможение или любые другие маневры, которые могут создать угрозу для других пилотов после того, как гаснет сигнал машины безопасности”.

— Действия автомобиля №81 были явным нарушением этой статьи. Согласно положениям о штрафах, мы назначили 10-секундное наказание для машины №81, – говорится в заявлении стюардов.

При выходе из поворота Stowe перед рестартом Ферстаппен развернулся внутрь трассы и оказался на десятой позиции, потеряв место сразу после возобновления соревнования.

Этот инцидент позволил Норрису выйти на вторую позицию, и для победы ему оставалось только удерживаться в пределах 10 секунд от Пиастри, ведь тот должен был отбыть наказание на пит-стопе на 43-м круге.

Финал гонки Формула 1

Во время финального этапа пит-стопов гонщики перешли с промежуточной (дождевой) резины на слики. Пиастри едва не потерял контроль над болидом, когда после выезда из пит-лейна его вынесло на зону безопасности в повороте Maggots.

Австралиец, считая наказание несправедливым, просил команду обменять позиции до финиша, но получил отказ.

Норрис финишировал с преимуществом в шесть секунд над Пиастри. Нико Хюлькенберг из Sauber занял третье место с отставанием в 21 секунду и опередил Льюиса Хэмилтона на Ferrari, который стал четвертым, на пять секунд.

Источник : ESPN

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