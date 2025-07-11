Срібний призер Олімпіади Ковтун отримав громадянство Хорватії

Срібний призер Олімпійських ігор 2024 року і спортивний гімнаст Ілля Ковтун отримав хорватське громадянство.

Зміна громадянства Іллі Ковтуна

Про зміну громадянства Іллі Ковтуна повідомила Міжнародна федерація гімнастики (FIG).

Як відомо, 21-річний спортсмен став срібним призером у вправах на паралельних брусах на Олімпійських іграх у Парижі.

Зараз дивляться

Крім цього, Ковтун є чотириразовим чемпіоном Європи.

Про наміри гімнаста отримати громадянство Хорватії стало відомо у січня 2025 року.

Тоді головний тренер збірної Хорватії зі спортивної гімнастики заявив, що Ковтун разом з тренеркою Іриною Горбачевою подали відповідні документи.

У квітні 2025 року спортсмен підтвердив цю інформацію, зазначивши, що зараз процес триває, а він очікує на документи.

– Ви знаєте, як сніг спускається з гори – спочатку це маленький сніжок, а потім він стає більшим. Так і у мене сталося за ці три роки, – пояснив гімнаст своє рішення.

За його словами, не лише повномасштабна війна в Україні вплинула на його рішення. Спортсмен пояснив, що вже було багато ситуацій, через які він вирішив змінити громадянство.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.