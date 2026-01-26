З 16 січня в Україні офіційно запрацював закон 4502-ІХ, який дозволяє мати паспорти кількох країн одночасно. Тепер українці можуть законно отримувати громадянство інших держав, якщо ці країни є у переліку, затвердженому урядом.

Факти ICTV разом з міграційною юристкою ЮК Приходько і партнери Єлизаветою Мазур та керуючим партнером АТ EvrikaLaw, головою Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрієм Шабельніковим розібралися з тим, що передбачає закон про множинне громадянство в Україні.

Множинне громадянство: що відомо про ухвалення закону

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський подав законопроєкт, метою якого було врегулювати питання отримання та збереження громадянства України.

Зараз дивляться

У ньому були прописано випадки, коли дозволяється множинне громадянство, а також передбачено спрощені правила для певних категорій іноземців щодо набуття або відновлення українського громадянства.

Майже через рік, а саме 18 червня 2025 року, ВР в цілому ухвалила законопроєкт про множинне (подвійне) громадянство. 243 парламентарі підтримали цей документ.

Ключові зміни в первинному і фінальному законопроєкті про множинне громадянство

Після першого читання законопроєкт №11469 про множинне громадянство зазнав змін. Для другого читання, нагадує Андрій Шабельніков, підготували порівняльну таблицю обсягом 560 сторінок, а фінальний варіант документа також доопрацьовували.

Основна увага у правках була зосереджена на формуванні списку країн, з якими буде дозволено множинне громадянство. Зокрема, було запропоновано, що під час створення такого списку Кабмін повинен враховувати:

членство держави в Європейському Союзі;

чи запровадила країна санкції проти РФ через збройну агресію проти України.

– Тобто ключовою логікою визначення дружніх держав є входження до складу ЄС, а також чітка позиція щодо засудження злочинних дій Російської Федерації через застосування санкційних обмежень, – пояснив Шабельніков.

Юристка Єлизавета Мазур наголосила, що ці зміни мають на меті не тільки визначити країни для дозволеного подвійного громадянства, а й посилити механізми захисту національної безпеки.

Серед нововведень закону про множинне громадянство:

Обов’язкове інформування держави.

Якщо громадянин України отримає інше громадянство, він зобов’язаний повідомити про це компетентні органи. За приховування цього факту можуть бути передбачені правові наслідки – наприклад, обмеження в праві обіймати державні посади або брати участь у виборах.

Уточнено підстави для припинення громадянства.

Це зроблено для того, щоб українці не втрачали громадянство автоматично під час отримання паспорта іншої країни – особливо це стосується жителів тимчасово окупованих територій.

Врегульовано питання захисту персональних даних у процесі підтвердження наявності другого громадянства.

Спрощено процедуру для етнічних українців.

Іноземці з українським походженням зможуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. Іспити з української мови та історії вони зможуть скласти вже після отримання паспорта, але в чітко визначені терміни.

Які умови отримання українського паспорта

Закон про множинне громадянство встановлює низку умов для набуття громадянства України. Зокрема, претенденти мають:

визнати та дотримуватися Конституції й законів України, що підтверджується відповідною заявою;

мати дозвіл на імміграцію, за винятком для військовослужбовців, біженців та осіб без громадянства;

знати основи Конституції та історії України, володіти державною мовою, що засвідчується складанням відповідних іспитів (їх можуть відтермінувати на два роки для іноземців, які прослужили в Силах оборони понад рік, а також для осіб, які становлять державний інтерес – видатних науковців, митців, меценатів тощо);

мати законні джерела існування, але ця вимога не стосується біженців і військових;

проживати в Україні безперервно протягом останніх п’яти років.

Водночас передбачено певні винятки. Наприклад, етнічні українці, які підтвердять своє походження, можуть отримати громадянство без вимоги п’ятирічного проживання в країні.

Таке ж право надається особам з визначними заслугами перед Україною або тим, чий вступ до громадянства є важливим для держави.

Для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України, необхідний термін проживання становить три роки. Ця ж умова поширюється на іноземців, які служили в українському війську, а також на біженців і тих, кому надано притулок.

Іноземці, які отримають український паспорт, матимуть рівні права та обов’язки з громадянами України – включно з виборчим правом і обов’язком проходити військову службу.

Множинне громадянство: переваги

Множинне громадянство в Україні відкриває нові перспективи як для українців, які проживають за кордоном, так і для іноземців, які пов’язали своє життя з нашою країною.

Згідно із законом про множинне громадянство, особливу вигоду можуть отримати:

іноземці, які воюють на боці України;

іноземці, які постійно проживають в Україні більше ніж п’ять років (повинні скласти іспити зі знання мови, історії та Конституції);

діти, народжені за кордоном, зможуть отримати і українське громадянство, і громадянство країни народження.

Як зазначає Андрій Шабельніков, множинне громадянство має переваги в тому, що це спрощує міжнародну мобільність – українці зможуть вільно подорожувати і працювати в дружніх країнах, а також вести бізнес за межами України.

Ще одна важлива перевага множинного громадянства, на думку юристки Єлизавети Мазур, – можливість для українців за кордоном зберігати український паспорт навіть після отримання громадянства іншої держави. Це особливо актуально для тих, хто був змушений виїхати через війну.

Які ризики несе множинне громадянство в Україні

Попри переваги, множинне громадянство також має ризики. Один із головних – це можливість зловживати. Наприклад, людина може намагатися уникнути відповідальності або військової служби, прикриваючись іншим громадянством.

Саме тому після набуття законом чинності потрібна серйозна робота над узгодженням українського законодавства з нормами країн-партнерів, щоб мінімізувати ці ризики.

Також виникають складнощі з визначенням податкового резидентства і обов’язків перед різними державами. Як зазначив Шабельніков, ці питання вимагають додаткового нормативного регулювання.

Є й інша небезпека закону про множинне громадянство: за відсутності чітких правил може статися, що два громадянина України матимуть різні права або доступ до соціального захисту залежно від наявності другого паспорта.

Єлизавета Мазур також звернула увагу на те, що в разі вчинення злочину в одній країні, громадянин із паспортом другої може намагатися уникнути кримінальної відповідальності, посилаючись на громадянство іншої держави.

Крім того, до переліку ризиків слід зарахувати відсутність чіткого механізму контролю за другим громадянством, обміну інформацією між державами та відповідальності за приховування другого паспорта.

– Закон справді має потужний потенціал для зближення з діаспорою та збереження зв’язку з мільйонами українців по всьому світу. Однак для його ефективного впровадження необхідні надійні механізми безпеки, чітка система обліку другого громадянства та виключення зловживань, зокрема з боку осіб, які мають зв’язки з державою-агресором, – зазначила Мазур.

Чи не суперечить множинне громадянство Конституції України

На перший погляд, множинне громадянство в Україні суперечить статті 4 Конституції, де йдеться про єдине громадянство.

Однак, як пояснила юрист, термін єдине громадянство України означає не заборону, а особливий юридичний підхід. Україна не визнає інші громадянства у своїй правовій системі – тобто в межах країни особа, навіть маючи кілька паспортів, вважається виключно громадянином України.

Хто не зможе отримати українське громадянство

Попри відкритість нової політики, закон про множинне громадянство в Україні передбачає низку чітких обмежень.

Як пояснює адвокат Андрій Шабельніков, документ досить чітко окреслює коло осіб, які не зможуть претендувати на український паспорт.

Зокрема, громадянство України не можуть отримати:

особи, які добровільно отримали громадянство держав, громадяни яких не мають права на спрощене отримання громадянства України;

ті, хто проходив військову службу за контрактом у РФ;

особи, засуджені в Україні за злочини проти національної безпеки, після набуття вироком законної сили.

Множинне громадянство як відповідь на демографічну кризу

Множинне громадянство в Україні може стати важливим інструментом для подолання демографічної кризи, оскільки через повномасштабну війну кількість українців скоротилася до 32 млн осіб, припускав раніше в інтерв’ю Die Welt уже колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Як зазначає юристка Єлизавета Мазур, новий закон не тільки зберігає зв’язок із діаспорою, але й суттєво полегшує отримання громадянства України іноземцями.

До сьогодні, щоб стати українцем, необхідно було вийти з іншого громадянства. Це часто ставало бар’єром для іноземців, які хотіли інтегруватися в українське суспільство.

Закон про множинне громадянство по суті скасовує цю вимогу: тепер іноземець зможе отримати український паспорт, не відмовляючись від наявного. Таким чином, підкреслила Мазур, громадян України стане більше.

У колишньому Міністерстві національної єдності України також зазначали, що закон створено у відповідь на демографічні й безпекові виклики, а також для відновлення та підтримки зв’язку з мільйонами українців, які проживають за кордоном.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.