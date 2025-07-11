Серебряный призер Олимпиады Ковтун получил гражданство Хорватии

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года и спортивный гимнаст Илья Ковтун получил хорватское гражданство.

Смена гражданства Ильи Ковтуна

О смене гражданства Ильи Ковтуна сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).

Как известно, 21-летний спортсмен стал серебряным призером в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх в Париже.

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Кроме этого, Ковтун является четырехкратным чемпионом Европы.

О намерениях гимнаста получить гражданство Хорватии стало известно в январе 2025 года.

Тогда главный тренер сборной Хорватии по спортивной гимнастике заявил, что Ковтун вместе с тренером Ириной Горбачевой подали соответствующие документы.

В апреле 2025 года спортсмен подтвердил эту информацию, отметив, что сейчас процесс продолжается, а он ожидает документы.

— Вы знаете, как снег спускается с горы — сначала это маленький снежок, а потом он становится больше. Так и у меня произошло за эти три года, — объяснил гимнаст свое решение.

По его словам, не только полномасштабная война в Украине повлияла на его решение. Спортсмен объяснил, что уже было много ситуаций, из-за которых он решил сменить гражданство.

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