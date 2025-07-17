447 фехтувальників виступили проти допуску росіян на ЧС-2025 – лист до FIE

До Міжнародної федерації фехтування (FIE) звернулися 447 фехтувальників із 40 країн. Вони підписали відкритого листа через допуск до чемпіонату світу-2025 росіян та білорусів.

Серед підписантів – 339 активних спортсменів, а однією з ініціаторок збору підписів виступила олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Допуск росіян та білорусів до ЧС-2025 з фехтування: лист до FIE

Підписанти мали можливість підтримати листа анонімно, але 208 погодилися на публікацію своїх імен.

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— Ми, спортсмени, що підписались під листом, не погоджуємося з нещодавніми рішеннями FIE щодо критеріїв відбору для російських та білоруських спортсменів. З нами не обговорювали це, тому ми змушені публічно заявити про свою позицію, – йдеться у листі.

Фехтувальники закликали FIE негайно скасувати рішення про відновлення участі спортсменів з Росії та Білорусі, повернутися до суворих перевірок і ретельного розгляду кожної заявки на нейтральний статус.

Вони також просять федерацію узгодити свою політику зі стандартами олімпійської спільноти щодо нейтралітету та відбору, а також забезпечити змістовний діалог зі спортсменами щодо рішень, що впливають на етичну цілісність міжнародних змагань.

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Зі списком спортсменів, які поставили свої підписи під листом, можна ознайомитися за цим посиланням.

Нещодавно Міжнародна федерація фехтування (FIE) оприлюднила список учасників ЧС-2025, до якого увійшли 37 “нейтральних” атлетів, серед яких представники ЗС Росії.

Зокрема, до фехтувального Мундіалю допустили: майора армії країни-агресора Софію Велику, лейтенанта Яну Єгорян та прапорщика Ольгу Нікітіну.

Чемпіонат світу з фехтування у 2025 році прийме Тбілісі (Грузія) з 22 до 30 липня. На змаганнях розіграють 12 комплектів нагород.

До заявки збірної України на турнір увійшли 12 чоловіків та 12 жінок, які виступлять у трьох дисциплінах: шабля, рапіра та шпага.

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