447 фехтувальників виступили проти допуску росіян на ЧС-2025 – лист до FIE
До Міжнародної федерації фехтування (FIE) звернулися 447 фехтувальників із 40 країн. Вони підписали відкритого листа через допуск до чемпіонату світу-2025 росіян та білорусів.
Серед підписантів – 339 активних спортсменів, а однією з ініціаторок збору підписів виступила олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.
Допуск росіян та білорусів до ЧС-2025 з фехтування: лист до FIE
Підписанти мали можливість підтримати листа анонімно, але 208 погодилися на публікацію своїх імен.
— Ми, спортсмени, що підписались під листом, не погоджуємося з нещодавніми рішеннями FIE щодо критеріїв відбору для російських та білоруських спортсменів. З нами не обговорювали це, тому ми змушені публічно заявити про свою позицію, – йдеться у листі.
Фехтувальники закликали FIE негайно скасувати рішення про відновлення участі спортсменів з Росії та Білорусі, повернутися до суворих перевірок і ретельного розгляду кожної заявки на нейтральний статус.
Вони також просять федерацію узгодити свою політику зі стандартами олімпійської спільноти щодо нейтралітету та відбору, а також забезпечити змістовний діалог зі спортсменами щодо рішень, що впливають на етичну цілісність міжнародних змагань.
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Зі списком спортсменів, які поставили свої підписи під листом, можна ознайомитися за цим посиланням.
Нещодавно Міжнародна федерація фехтування (FIE) оприлюднила список учасників ЧС-2025, до якого увійшли 37 “нейтральних” атлетів, серед яких представники ЗС Росії.
Зокрема, до фехтувального Мундіалю допустили: майора армії країни-агресора Софію Велику, лейтенанта Яну Єгорян та прапорщика Ольгу Нікітіну.
Чемпіонат світу з фехтування у 2025 році прийме Тбілісі (Грузія) з 22 до 30 липня. На змаганнях розіграють 12 комплектів нагород.
До заявки збірної України на турнір увійшли 12 чоловіків та 12 жінок, які виступлять у трьох дисциплінах: шабля, рапіра та шпага.