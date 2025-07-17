447 фехтовальщиков выступили против допуска россиян на ЧМ-2025 — письмо в FIE

В Международную федерацию фехтования (FIE) обратились 447 фехтовальщиков из 40 стран. Они подписали открытое письмо из-за допуска к чемпионату мира-2025 россиян и белорусов.

Среди подписантов — 339 активных спортсменов, а одной из инициаторов сбора подписей выступила олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Допуск россиян и белорусов к ЧМ-2025 по фехтованию: письмо в FIE

Подписанты имели возможность поддержать письмо анонимно, но 208 согласились на публикацию своих имен.

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– Мы, спортсмены, подписавшиеся под письмом, не согласны с недавними решениями FIE относительно критериев отбора для российских и белорусских спортсменов. С нами не обсуждали это, поэтому мы вынуждены публично заявить о своей позиции, — говорится в письме.

Фехтовальщики призвали FIE немедленно отменить решение о возобновлении участия спортсменов из России и Беларуси, вернуться к строгим проверкам и тщательному рассмотрению каждой заявки на нейтральный статус.

Они также просят федерацию согласовать свою политику со стандартами олимпийского сообщества в отношении нейтралитета и отбора, а также обеспечить содержательный диалог со спортсменами относительно решений, влияющих на этическую целостность международных соревнований.

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Со списком спортсменов, которые поставили свои подписи под письмом, можно ознакомиться по этой ссылке.

Недавно Международная федерация фехтования (FIE) обнародовала список участников ЧМ-2025, в который вошли 37 “нейтральных” атлетов, среди которых представители ВС России.

В частности, к фехтовальному Мундиалю допустили: майора армии страны-агрессора Софью Великую, лейтенанта Яну Егорян и прапорщика Ольгу Никитину.

Чемпионат мира по фехтованию в 2025 году примет Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. На соревнованиях разыграют 12 комплектов наград.

В заявку сборной Украины на турнир вошли 12 мужчин и 12 женщин, которые выступят в трех дисциплинах: сабля, рапира и шпага.

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