Росіян і білорусів допустили до командних змаганнях у фехтуванні: що відомо

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила в “нейтральному” статусі до командних змагань представників Росії та Білорусі.

Таке рішення опубліковано в пресрелізі FIE за 7 травня.

FIE допустила росіян до командних змагань

У заяві йдеться, що “нейтральні” команди, до складу яких увійдуть спортсмени, яким Виконком FIE надав “нейтральний” статус, зможуть брати участь у командних змаганнях під егідою Міжнародної федерації фехтування.

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Це рішення почне діяти з чемпіонату Європи 2025 року серед дорослих, який відбудеться в італійській Генуї 14-19 червня.

У FIE додали, що так звані нейтральні команди виступатимуть під їхнім прапором.

У квітні 2023 року FIE дозволила “нейтральним” фехтувальникам повернутися до міжнародних турнірів під їхньою егідою в індивідуальних змаганнях.

У березні 2022 року російських та білоруських фехтувальників було відсторонено від міжнародних командних змагань після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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