Формула-1: особистий залік пілотів та команд у 2025 році

У Формулі-1 сезону-2025 заплановано 24 етапів Гран-прі, перший з яких стартував у Мельбурні.

Також заплановані шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримують залікові бали.

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За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Піастрі McLaren 266 2. Ландо Норріс McLaren 250 3. Макс Ферстаппен Red Bull 185 4. Джордж Расселл Mercedes 157 5. Шарль Леклер Ferrari 139 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 109 7. Андреа Антонеллі Mercedes 63 8. Алекс Албон Williams 54 9. Ніко Гюлькенберг Kick Sauber 37 10. Естебан Окон Haas 27

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 516 2. Ferrari 248 3. Mercedes 220 4. Red Bull 192 5. Williams 70 6. Kick Sauber 43 7. Racing Bulls 41 8. Aston Martin 36 9. Haas 35 10. Alpine 20

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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