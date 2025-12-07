В Формуле-1 завершился сезон-2025, который насчитывал 24 этапа. По его результатам, чемпионом впервые стал гонщик McLaren Ландо Норрис. Конюшня McLaren выиграла Кубок конструкторов.

В течение сезона также состоялись шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, финишировавшие в первой десятке, получали зачетные очки.

За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норрис McLaren 423 2. Макс Ферстаппен Red Bull 421 3. Оскар Пиастри McLaren 410 4. Джордж Расселл Mercedes 319 5. Шарль Леклер Ferrari 242 6. Льюис Хемилтон Ferrari 156 7. Андреа Антонелли Mercedes 150 8. Алекс Албон Williams 73 9. Карлос Сайнс Williams 64 10. Фернандо Алонсо Aston Martin 56

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 833 2. Mercedes 469 3. Red Bull 451 4. Ferrari 398 5. Williams 137 6. Racing Bulls 92 7. Aston Martin 90 8. Haas 80 9. Kick Sauber 68 10. Alpine 22

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

