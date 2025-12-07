Пілот McLaren Ландо Норріс став переможцем сезону-2025 у Формулі-1, хоча у фінальній гонці сезону в Абу-Дабі фінішував на третій сходинці.

Гонку на Гран-прі Абу-Дабі виграв гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а другим фінішу дістався ще один пілот McLaren Оскар Піастрі.

Норріс – переможець Формули-1 сезону-2025

Гонщик McLaren Ландо Норріс втримав лідерство у загальному заліку після фінальної гонки сезону, обійшовши Макса Ферстаппена на два очки – 433 проти 421.

Зараз дивляться

Для 26-річного британця це дебютна перемога у Формулі-1. Він став 35-м чемпіоном Формули-1 в історії.

Таким чином Норріс перервав чемпіонську серію Ферстаппена, яка тривала чотири сезони. До титулу Норріса останнім британським гонщиком, який перемагав у Формулі-1 був Льюїс Гемілтон.

Ферстаппен ‒ переможець Гран-прі Абу-Дабі

На першому колі Макс Ферстаппен втримав лідерство, залишивши позаду гонщиків McLaren Ландо Норріса та Оскара Піастрі.

Водночас, британська стайня провернула стратегічний трюк: Піастрі на першому колі обійшов Норріса та згодом вийшов у лідери після піт-стопу Ферстаппена. Норріса команда відправила на відносно ранній піт-стоп, тож Ландо на свіжій гумі зумів повернути свої позиції.

Під час обгону гонщика Red Bull Юкі Цуноди Ландо виїхав за межі траси, але стюарди вирішили, що у цьому інциденті винен японець через надмірне блокування суперника – йому призначили штраф у п’ять секунд.

Щодо Оскара, то австралієць відправився на піт-стоп після середини гонки.

Чудову гонку в Абу-Дабі провів гонщик Ferrari Льюїс Гемілтон, який із двома піт-стопами зумів піднятися з 16-ї позиції на стартовій решітці у першу десятку.

В особистому заліку Формули-1 Ландо Норріс набрав 433 очки. Другим сезон-2025 завершив Ферстаппен із 431 очком, а Піастрі ‒ третій (410).

Залік Кубка конструкторів раніше достроково виграв McLaren. За сезон британська команда набрала 833 очки, на другій сходинці фінішував Mercedes (469), а третє місце у Red Bull (451).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.