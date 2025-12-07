Ландо Норріс вперше став чемпіоном Формули-1, Ферстаппен відстав на два очки
Пілот McLaren Ландо Норріс став переможцем сезону-2025 у Формулі-1, хоча у фінальній гонці сезону в Абу-Дабі фінішував на третій сходинці.
Гонку на Гран-прі Абу-Дабі виграв гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а другим фінішу дістався ще один пілот McLaren Оскар Піастрі.
Норріс – переможець Формули-1 сезону-2025
Гонщик McLaren Ландо Норріс втримав лідерство у загальному заліку після фінальної гонки сезону, обійшовши Макса Ферстаппена на два очки – 433 проти 421.
Для 26-річного британця це дебютна перемога у Формулі-1. Він став 35-м чемпіоном Формули-1 в історії.
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Таким чином Норріс перервав чемпіонську серію Ферстаппена, яка тривала чотири сезони. До титулу Норріса останнім британським гонщиком, який перемагав у Формулі-1 був Льюїс Гемілтон.
The emotions pour out #F1 #AbuDhabiGP @LandoNorris pic.twitter.com/RpPGRfMftN
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Ферстаппен ‒ переможець Гран-прі Абу-Дабі
На першому колі Макс Ферстаппен втримав лідерство, залишивши позаду гонщиків McLaren Ландо Норріса та Оскара Піастрі.
Водночас, британська стайня провернула стратегічний трюк: Піастрі на першому колі обійшов Норріса та згодом вийшов у лідери після піт-стопу Ферстаппена. Норріса команда відправила на відносно ранній піт-стоп, тож Ландо на свіжій гумі зумів повернути свої позиції.
Під час обгону гонщика Red Bull Юкі Цуноди Ландо виїхав за межі траси, але стюарди вирішили, що у цьому інциденті винен японець через надмірне блокування суперника – йому призначили штраф у п’ять секунд.
Щодо Оскара, то австралієць відправився на піт-стоп після середини гонки.
Чудову гонку в Абу-Дабі провів гонщик Ferrari Льюїс Гемілтон, який із двома піт-стопами зумів піднятися з 16-ї позиції на стартовій решітці у першу десятку.
В особистому заліку Формули-1 Ландо Норріс набрав 433 очки. Другим сезон-2025 завершив Ферстаппен із 431 очком, а Піастрі ‒ третій (410).
Залік Кубка конструкторів раніше достроково виграв McLaren. За сезон британська команда набрала 833 очки, на другій сходинці фінішував Mercedes (469), а третє місце у Red Bull (451).