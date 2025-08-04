Тріумф в Імолі: український гонщик Бондарев уперше переміг у Формулі-4

Український гонщик Олександр Бондарев уперше в кар’єрі здобув перемогу у гонці Формули-4. Це сталося на четвертому етапі серії в італійській Імолі.

У чемпіонаті Формули-4 українець перебуває з минулого року, виступаючи за команду Prema Racing.

Бондарев – переможець етапу Ф-4 в Імолі

Бондарев стартував з поул-позиції, але програв лідерство на першому колі. Наприкінці гонки 16-річний українець провів успішний обгін та вирвав перемогу за три хвилини до фінішу.

Зараз дивляться

Другим став його напарник по команді Кін Накамура-Берта, який відстав на 0,445 секунди, а третім фінішував ще один представник Prema Racing Ньюман Чі.

– Це була дійсно хороша гонка. Ми стартували з поулу, і кваліфікація пройшла дуже добре, це забезпечило нам сильну позицію на весь вікенд. Я недостатньо розігрів шини на прогрівочному колі, і саме тому втратив лідерство на першому колі, – сказав Бондарев.

Українець подякував команді за те, що вдалося здобути перемогу, та зазначив, що йому було непросто обійти свого напарника по команді Кіна, адже той був швидким.

У загальному заліку пілотів Бондарев посідає 19-те місце, водночас у рейтингу новачків Формули-4 — шосту позицію.

Олександр Бондарев є пілотом академії Williams, яка виступає у Формулі-1. Він приєднався до академії у вересні 2023 року.

Фото: Олександр Бондарев

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.