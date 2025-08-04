Триумф в Имоле: украинский гонщик Бондарев впервые победил в Формуле-4

Украинский гонщик Александр Бондарев впервые в карьере одержал победу в гонке Формулы-4. Это произошло на четвертом этапе серии в итальянской Имоле.

В чемпионате Формулы-4 украинец находится с прошлого года, выступая за команду Prema Racing.

Бондарев — победитель этапа Ф-4 в Имоле

Бондарев стартовал с поул-позиции, но проиграл лидерство на первом круге. В конце гонки 16-летний украинец провел успешный обгон и вырвал победу за три минуты до финиша.

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Вторым стал его напарник по команде Кин Накамура-Берта, который отстал на 0,445 секунды, а третьим финишировал еще один представитель Prema Racing Ньюман Чи.

– Это была действительно хорошая гонка. Мы стартовали с поула, и квалификация прошла очень хорошо, это обеспечило нам сильную позицию на весь уик-энд. Я недостаточно разогрел шины на прогревочном круге, и именно поэтому потерял лидерство на первом круге, — сказал Бондарев.

Украинец поблагодарил команду за то, что удалось одержать победу, и отметил, что ему было непросто обойти своего напарника по команде Кина, ведь тот был быстрым.

В общем зачете пилотов Бондарев занимает 19-е место, тогда как в рейтинге новичков Формулы-4 — шестую позицию.

Александр Бондарев является пилотом академии Williams, которая выступает в Формуле-1. Он присоединился к академии в сентябре 2023 года.

Фото: Александр Бондарев

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