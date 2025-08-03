Формула-1: Норріс стримав Піастрі та виграв Гран-прі Угорщини

Пілот McLaren Ландо Норріс переміг на Гран-прі Угорщини, стартувавши з третьої позиції. Для британця це п’ята перемога у поточному сезоні.

Друге місце на подіумі посів його напарник Оскар Піастрі, а трійку лідерів замкнув гонщик Mercedes Джордж Рассел.

Норріс ‒ переможець Гран-прі Угорщини

Поулситер гонки, гонщик Ferrari Шарль Леклер утримував лідерство до 40-го кола, поки не пішов на пітстоп. Відтоді лідером гонки став Ландо Норріс, який обрав стратегію одного пітстопу на етапі в Угорщині.

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Другу сходинку посів його напарник Оскар Піастрі, а третім став гонщик Mercedes Джордж Рассел, який за десять кіл до завершення обійшов Шарля Леклера з Ferrari.

Інший пілот Скудерії Льюїс Гемілтон фінішував за межами першої десятки. Семиразовий чемпіон Формули-1 відіграв втрачені позиції на старті, але все ж фінішував на тій же позиції, з якої стартував – на 12 місці.

Водночас чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен став лише дев’ятим, програвши одну позицію.

У зоні очок фінішували обидва пілоти Aston Martin – Фернандо Алонсо та Ленс Стролл, гонщик Sauber Габріель Бортолето, Ліам Лоусон із Racing Bulls та Андреа Антонеллі з Mercedes.

Результати Гран-прі Угорщини

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 284 очки. Другим іде Норріс, маючи 275 очок, а Ферстаппен ‒ третій (187).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 559 очками, випереджаючи Ferrari (260) та Mercedes (236).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться вже після літньої перерви у Зандворті, де 29-31 серпня очікується Гран-прі Нідерландів.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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