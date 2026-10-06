Вадима Гутцайта повторно обрали на посаду президента Національного олімпійського комітету України. Він очолюватиме НОК протягом наступних чотирьох років — до 2030 року.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

Вадим Гутцайт переобраний президентом НОК України

Відповідне рішення про переобрання Гутцайта президентом Національного олімпійського комітету ухвалили 6 жовтня під час 43-ї Звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України.

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Голоси розподілились наступним чином:

за — 164;

проти — 0;

утрималися — 2.

Таким чином Вадим Гутцайт продовжить керувати НОК України другий термін поспіль.

Національний олімпійський комітет України він вперше очолив у 2022 році.

Під час засідання Генеральної асамблеї делегати також обрали новий керівний склад організації:

Олексій Перевезенцев — перший віцепрезидент;

Олексій Дніпров — віцепрезидент;

Олександр Крикун — віцепрезидент;

Марія Булатова — віцепрезидентка.

Крім того, учасники асамблеї затвердили новий склад Виконавчого комітету НОК України, до якого увійшов 21 представник української спортивної спільноти.

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