Вадима Гутцайта переобрали президентом НОК України на 2026–2030 роки
- Вадима Гутцайта переобрали президентом Національного олімпійського комітету України на другий термін поспіль, який триватиме з 2026 до 2030 років.
- Під час Звітно-виборної Генеральної асамблеї делегати також обрали чотирьох віцепрезидентів та затвердили новий склад Виконавчого комітету.
Вадима Гутцайта повторно обрали на посаду президента Національного олімпійського комітету України. Він очолюватиме НОК протягом наступних чотирьох років — до 2030 року.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.
Вадим Гутцайт переобраний президентом НОК України
Відповідне рішення про переобрання Гутцайта президентом Національного олімпійського комітету ухвалили 6 жовтня під час 43-ї Звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України.
Голоси розподілились наступним чином:
- за — 164;
- проти — 0;
- утрималися — 2.
Таким чином Вадим Гутцайт продовжить керувати НОК України другий термін поспіль.
Національний олімпійський комітет України він вперше очолив у 2022 році.
Під час засідання Генеральної асамблеї делегати також обрали новий керівний склад організації:
- Олексій Перевезенцев — перший віцепрезидент;
- Олексій Дніпров — віцепрезидент;
- Олександр Крикун — віцепрезидент;
- Марія Булатова — віцепрезидентка.
Крім того, учасники асамблеї затвердили новий склад Виконавчого комітету НОК України, до якого увійшов 21 представник української спортивної спільноти.