Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула бронзові медалі на етапі Кубка світу в Китаї. У поєдинку за третє місце українки обіграли представниць Росії з рахунком 39:32.

Кубок світу з фехтування: українки перемогли росіянок 39:32

До складу української команди увійшли Анна Максименко, Інна Бровко, Влада Харькова та Яна Шемякіна.

На шляху до п’єдесталу збірна України перемогла Польщу (45:36), а згодом із таким самим рахунком здолала Південну Корею у чвертьфіналі. У боротьбі за вихід до фіналу українські шпажистки поступилися Угорщині (33:41) та отримали шанс поборотися за бронзу в матчі проти росіянок.

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Перед заключним поєдинком українки мали перевагу у два уколи. Вирішальний бій проводила Анна Максименко, яка протистояла Айзанат Муртазаєвій. Напередодні українка вже перемагала цю суперницю в особистому турнірі.

Максименко вдалося збільшити перевагу збірної України до семи уколів і забезпечити команді перемогу з рахунком 39:32. Протистояння завершилося достроково.

В особистих змаганнях на цьому етапі Кубка світу Максименко посіла п’яте місце.

Здобута бронза стала для жіночої збірної України першою командною нагородою на Кубку світу за два сезони. Востаннє українські шпажистки підіймалися на п’єдестал у 2024 році, коли вибороли срібло у Ванкувері. Роком раніше на цьому ж турнірі українки здобули бронзу.

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