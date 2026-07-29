Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах стала срібним призером чемпіонату світу-2026, який триває в Гонконгу. У фіналі українські шпажисти поступилися збірній Казахстану з рахунком 40:45.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Як Україна здобула срібло ЧС з фехтування

До складу збірної України увійшли Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко та Михайло Краснюк.

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Для української команди це перша командна медаль чемпіонату світу з 2019 року. Тоді збірна України також дійшла до фіналу та виборола срібні нагороди.

У вирішальному поєдинку світової першості українці зустрілися зі збірною Казахстану, яку тренує український фахівець Олександр Горбачук. Фінальна зустріч завершилася перемогою суперників із рахунком 45:40.

На шляху до фіналу команда України провела серію напружених поєдинків.

На старті турніру українці впевнено перемогли Швецію (45:35), після чого в 1/8 фіналу в драматичній боротьбі здолали Польщу (41:40). Вирішальним став заключний бій Романа Свічкаря, який зумів відіграти відставання у сім уколів і принести команді перемогу на пріоритеті.

У чвертьфіналі українські шпажисти вдруге за останні два місяці перемогли другу команду світового рейтингу, збірну Швейцарії (39:37). І цього разу долю зустрічі вирішив заключний бій Свічкаря.

Не менш напруженим виявився півфінал проти Ізраїлю. Українці втратили перевагу у вісім уколів, однак у додаткову хвилину Роман Свічкар завдав переможного уколу, забезпечивши збірній перемогу з рахунком 45:44 та путівку до фіналу.

Перша медаль ЧС для двох шпажистів

Ще місяць тому українська команда у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка стала бронзовим призером чемпіонату Європи, а тепер піднялася на другу сходинку п’єдесталу чемпіонату світу.

Для Євгена Макієнка та дебютанта світової першості Михайла Краснюка це перші медалі чемпіонату світу в кар’єрі.

Нікіта Кошман став дворазовим призером світових першостей після торішньої бронзи в особистих змаганнях, а Роман Свічкар втретє піднявся на подіум чемпіонату світу. Саме він був у складі збірної, яка принесла Україні попередню командну медаль світової першості у 2019 році.

Чемпіонат світу з фехтування проходить у Гонконгу з 22 до 30 липня.

Нагадаємо, українська рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзу на ЧС у Гонконзі. Медаль стала першою в історії нашої країни на ЧС з фехтування.

Раніше українська фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи, перемігши у фіналі Аріанну Ерріго з рахунком 15:8.

Для 23-річної українки це перша медаль на дорослих чемпіонатах Європи.

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