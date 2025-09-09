Ноттінгем звільнив тренера: Зінченко працюватиме з новим наставником
Англійський Ноттінгем Форест, до якого на правах оренди приєднався Олександр Зінченко, оголосив про припинення співпраці з головним тренером Нуну Ешпіріту Санту.
Про це повідомляється на офіційних сторінках клубу у соціальних мережах.
Нуну Ешпіріту Санту звільнений з Ноттінгема
– Футбольний клуб Ноттінгем Форест підтверджує, що, з огляду на останні обставини, Нуну Ешпіріту Санту сьогодні було звільнено з посади головного тренера, – йдеться у повідомленні.
У клубі подякували йому за його внесок у сезоні-2024/25, зазначивши, що це “назавжди залишиться в пам’яті в історії клубу”, і додали, що він завжди займатиме особливе місце в історії Ноттінгема.
Новим наставником Ноттінгема став колишній тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу.
Наприкінці серпня Санту скаржився на погіршення стосунків з власником клубу Евангелосом Марінакісом, який також є власником Олімпіакосома.
У сезоні-2025/26 після стартових матчів в англійській Прем’єр-лізі Ноттінгем посідає десяте місце, маючи в активі чотири очки у трьох матчах.
Нагадаємо, в останній день літнього трансферного вікна Ноттінгем Форест оголосив про оренду Олександра Зінченка з лондонського Арсенала до кінця сезону-2025/26.