Англійський Ноттінгем Форест, до якого на правах оренди приєднався Олександр Зінченко, оголосив про припинення співпраці з головним тренером Нуну Ешпіріту Санту.

Про це повідомляється на офіційних сторінках клубу у соціальних мережах.

Нуну Ешпіріту Санту звільнений з Ноттінгема

– Футбольний клуб Ноттінгем Форест підтверджує, що, з огляду на останні обставини, Нуну Ешпіріту Санту сьогодні було звільнено з посади головного тренера, – йдеться у повідомленні.

У клубі подякували йому за його внесок у сезоні-2024/25, зазначивши, що це “назавжди залишиться в пам’яті в історії клубу”, і додали, що він завжди займатиме особливе місце в історії Ноттінгема.

Новим наставником Ноттінгема став колишній тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу.

Наприкінці серпня Санту скаржився на погіршення стосунків з власником клубу Евангелосом Марінакісом, який також є власником Олімпіакосома.

У сезоні-2025/26 після стартових матчів в англійській Прем’єр-лізі Ноттінгем посідає десяте місце, маючи в активі чотири очки у трьох матчах.

Нагадаємо, в останній день літнього трансферного вікна Ноттінгем Форест оголосив про оренду Олександра Зінченка з лондонського Арсенала до кінця сезону-2025/26.

