Український футболіст Олександр Зінченко не потрапив до заявки Ноттінгем Форест на основний етап Ліги Європи сезону-2025/26.

Відповідний список клуб АПЛ опублікував на своєму офіційному сайті клубу.

Зінченко не потрапив до заявки Ноттінгема на ЛЄ

Після того, як УЄФА не дозволив переможцю Кубка Англії Крістал Пелас виступити у Лізі Європи, його місце зайняв Ноттінгем Форест.

До заявки команди на основний раунд Ліги Європи внесли 22 футболістів, але там не виявилося Олександра Зінченка.

У складі лісників на позиції номінального лівого захисника лише один футболіст – 24-річний валлієць Ніко Вільямс.

На стадії основного етапу Ліги Європи Ноттінгем Форест проведе вісім матчів. Перша гра відбудеться проти іспанського Бетіса 24 вересня, а заключний матч лісники гратимуть проти Ференцвароша 29 січня 2026 року.

У турнірній таблиці АПЛ після стартових турів Ноттінгем Форест посідає десяте місце в турнірній таблиці, маючи чотири очки.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест підписав Олександра Зінченка в останній день літнього трансферного вікна. Українець гратиме за цей клуб на правах оренди до кінця сезону-2025/26.

