Английский Ноттингем Форест, к которому на правах аренды присоединился Александр Зинченко, объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Об этом сообщается на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Нуну Эшпириту Санту уволен из Ноттингема

– Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что, учитывая последние обстоятельства, Нуну Эшпириту Санту сегодня был уволен с должности главного тренера, – говорится в сообщении.

В клубе поблагодарили его за его вклад в сезон-2024/25, отметив, что это «навсегда останется в памяти в истории клуба» и добавили, что он всегда будет занимать особое место в истории Ноттингема.

По данным СМИ, главным претендентом на должность нового наставника Ноттингема является бывший тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу. Также рассматриваются и другие кандидатуры.

В конце августа Санту жаловался на ухудшение отношений с владельцем клуба Эвангелосом Маринакисом, который также является владельцем Олимпиакоса.

В сезоне-2025/26 после стартовых матчей в английской Премьер-лиге Ноттингем занимает десятое место, имея в активе четыре очка в трех матчах.

Напомним, в последний день летнего трансферного окна Ноттингем Форест объявил об аренде Александра Зинченко из лондонского Арсенала до конца сезона-2025/26.

