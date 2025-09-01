Український футболіст Олександр Зінченко на правах оренди гратиме за англійський Ноттінгем Форест.

Це підтвердили лісники на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Зінченко – гравець Ноттінгем Форест

Ноттінгем оформив угоду з 28-річним Зінченком в останній день трансферного вікна.

Зараз дивляться

За даними журналіста The Athletic Девіда Орнштейна та інсайдера Фабріціо Романо це сталося після того, як зірвався трансфер лівого захисника іспанського Атлетіко Хаві Галана.

Оренда українця розрахована на один сезон і не містить пункту про обов’язковий викуп його контракту після завершення терміну оренди.

Welcome to Nottingham Forest, Oleksandr Zinchenko! pic.twitter.com/QFS00VoCMV — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

Журналісти писали, що клуб встиг подати заявку щодо оренди Зінченка до дедлайну – 19:00 за місцевим часом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.