Англійський Ліверпуль контактував з іспанським фахівцем Хабі Алонсо щодо співпраці. Переговори між сторонами були позитивні.

За даними видання, Ліверпуль запропонував Хабі Алонсо замінити на посаді тренера нідерландця Арне Слота.

Зазначається, що Алонсо виявив інтерес до цієї пропозиції та “сповнений рішучості” повернутися до клубу, за який виступав як футболіст.

AS пише, що чинний чемпіон англійської Прем’єр-ліги зв’язався з 44-річним Алонсо на тлі тиску на Слота через серію провальних матчів.

Видання вказує, що кожен матч мерсисайдців ставить під загрозу майбутнє нинішнього головного тренера.

Ліверпуль хоче, щоб колишній півзахисник очолив команду на початку наступного сезону, і не виключає, що це може статися раніше. Сам Алонсо нібито теж хоче повернутися на Енфілд.

Як гравець разом із Ліверпулем Алонсо виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Англії. Також він забив 18 голів і віддав 20 гольових передач у 210 матчах за червоних.

Нагадаємо, Хабі Алонсо залишив посаду головного тренера мадридського Реала на початку січня. Він пропрацював із вершковими лише сім місяців.

