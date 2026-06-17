Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі став першим футболістом, який зіграв на шести різних чемпіонатах світу з футболу.

Про це повідомляє ESPN.

Мессі зіграв на шести ЧС

Восьмиразовий володар Золотого м’яча увійшов в історію, вийшовши у старті на матч першого туру групового етапу проти Алжиру, який завершився з рахунком 3:0 на користь альбіселесте.

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Цей матч також став 200-м для Мессі за збірну Аргентини.

Раніше Мессі був серед шести футболістів, які грали на п’яти чемпіонатах світу за кар’єру. Це вдалося також Криштіану Роналду (Португалія), Антоніо Карбахалю, Андресу Гуардадо та Рафаелю Маркесу (усі – Мексика) і Лотару Маттеусу (Німеччина).

200 – In what is his 200th senior appearance for Argentina, Lionel Messi becomes the first ever man to play in six different editions of the FIFA World Cup. Icon. pic.twitter.com/L2KamlBZYA — OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026

Очікується, що Роналду зрівнятися з досягненням Мессі, коли збірна Португалії зіграє проти ДР Конго у матчі першого туру чемпіонату світу.

Мексиканський воротар Гільєрмо Очоа має стільки є викликів до збірної під час чемпіонату світу, як і Мессі з Роналду. Також це його шостий турнір, але на двох з них він не зіграв жодного матчу.

38-річний Мессі вже був рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах світу, обійшовши Лотара Маттеуса під час фіналу ЧС-2022 у Катарі. Матч у вівторок став для нього 27-м у кар’єрі на чемпіонатах світу.

Наступний матч на чемпіонаті світу 2026 року збірна Аргентини проведе проти Австрії 22 червня.

З детальним розкладом та результатами матчів ЧС-2026, ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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