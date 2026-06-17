Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести разных чемпионатах мира по футболу.

Об этом сообщает ESPN.

Месси сыграл на шести ЧМ

Восьмикратный обладатель Золотого мяча вошел в историю, выйдя в стартовом составе на матч первого тура группового этапа против Алжира, который завершился со счётом 3:0 в пользу альбиселесте.

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Этот матч также стал 200-м для Месси за сборную Аргентины.

Ранее Месси входил в число шести футболистов, сыгравших на пяти чемпионатах мира за карьеру. Это удалось также Криштиану Роналду (Португалия), Антонио Карбахалу, Андресу Гуардадо и Рафаэлю Маркесу (все — Мексика) и Лотару Маттеусу (Германия).

200 — In what is his 200th senior appearance for Argentina, Lionel Messi becomes the first ever man to play in six different editions of the FIFA World Cup. Icon. pic.twitter.com/L2KamlBZYA — OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026

Ожидается, что Роналду сравняется с достижением Месси, когда сборная Португалии сыграет против ДР Конго в матче первого тура чемпионата мира.

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа получил столько же вызовов в сборную во время чемпионата мира, сколько и Месси с Роналду. Кроме того, это его шестой турнир, но на двух из них он не сыграл ни одного матча.

38-летний Месси уже был рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира, обойдя Лотара Маттеуса во время финала ЧМ-2022 в Катаре. Матч во вторник стал для него 27-м в карьере на чемпионатах мира.

Следующий матч на чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины проведет против Австрии 22 июня.

С подробным расписанием и результатами матчей ЧМ-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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