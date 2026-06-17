Месси установил уникальный рекорд на ЧМ-2026: детали
- Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
- Матч против Алжира стал для аргентинца 200-м в составе национальной сборной.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести разных чемпионатах мира по футболу.
Об этом сообщает ESPN.
Месси сыграл на шести ЧМ
Восьмикратный обладатель Золотого мяча вошел в историю, выйдя в стартовом составе на матч первого тура группового этапа против Алжира, который завершился со счётом 3:0 в пользу альбиселесте.
Этот матч также стал 200-м для Месси за сборную Аргентины.
Ранее Месси входил в число шести футболистов, сыгравших на пяти чемпионатах мира за карьеру. Это удалось также Криштиану Роналду (Португалия), Антонио Карбахалу, Андресу Гуардадо и Рафаэлю Маркесу (все — Мексика) и Лотару Маттеусу (Германия).
200 — In what is his 200th senior appearance for Argentina, Lionel Messi becomes the first ever man to play in six different editions of the FIFA World Cup.
Icon. pic.twitter.com/L2KamlBZYA
— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026
Ожидается, что Роналду сравняется с достижением Месси, когда сборная Португалии сыграет против ДР Конго в матче первого тура чемпионата мира.
Мексиканский вратарь Гильермо Очоа получил столько же вызовов в сборную во время чемпионата мира, сколько и Месси с Роналду. Кроме того, это его шестой турнир, но на двух из них он не сыграл ни одного матча.
38-летний Месси уже был рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира, обойдя Лотара Маттеуса во время финала ЧМ-2022 в Катаре. Матч во вторник стал для него 27-м в карьере на чемпионатах мира.
Следующий матч на чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины проведет против Австрии 22 июня.
С подробным расписанием и результатами матчей ЧМ-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.