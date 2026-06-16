Воротар збірної Кабо-Верде Возінья набрав майже 6 млн підписників у соціальній мережі Instagram після феєричного виступу у матчі своєї збірної проти команди Іспанії у першому турі групового етапу на чемпіонаті світу.

Популярний футбольний акаунт 433 зазначив, що до матчу Возінья мав лише 50 тис. фоловерів.

Голкіпер збірної Кабо-Верде набрав мільйони фоловерів

Станом на ранок вівторка на акаунт 40-річного Возіньї підписалися 5,7 млн користувачів.

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За матч збірна Іспанії завдала 27 ударів по воротах Кабо-Верде, з них сім – у площину воріт. На рахунку Возіньї сім сейвів.

Завдяки його надійній грі збірна Кабо-Верде зіграла внічию 0:0 з чинними чемпіонами Європи у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу.

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Як пише The Sun, експерти бразильського каналу Caze TV були настільки вражені, що під час перерви закликали глядачів допомогти Возіньї набрати 100 тис. підписників в Instagram.

Вболівальники масово відгукнулися на цей заклик, і вже за хвилину кількість підписників голкіпера зросла до 220 тис.

40-річний Возінья грає за португальський клуб Шавеш, який виступає у другому дивізіоні країни.

Паралельний матч групи H між Уругваєм та Саудівською Аравією завершився нічиєю 1:1, тож у всіх команд після першого туру по одному очку. Наступний матч Кабо-Верде зіграє проти Уругваю 22 червня, а Іспанія зустрінеться з саудитами 21 червня.

Факти ICTV пропонують розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026.

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