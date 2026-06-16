Зупинив Іспанію і став зіркою: на воротаря Кабо-Верде підписалися майже 6 млн осіб
- Після матчу з Іспанією кількість підписників Возіньї в Instagram зросла з 50 тис. до 5,7 млн.
- Голкіпер здійснив сім сейвів і допоміг Кабо-Верде сенсаційно зіграти внічию 0:0 проти Іспанії.
Воротар збірної Кабо-Верде Возінья набрав майже 6 млн підписників у соціальній мережі Instagram після феєричного виступу у матчі своєї збірної проти команди Іспанії у першому турі групового етапу на чемпіонаті світу.
Популярний футбольний акаунт 433 зазначив, що до матчу Возінья мав лише 50 тис. фоловерів.
Голкіпер збірної Кабо-Верде набрав мільйони фоловерів
Станом на ранок вівторка на акаунт 40-річного Возіньї підписалися 5,7 млн користувачів.
За матч збірна Іспанії завдала 27 ударів по воротах Кабо-Верде, з них сім – у площину воріт. На рахунку Возіньї сім сейвів.
Завдяки його надійній грі збірна Кабо-Верде зіграла внічию 0:0 з чинними чемпіонами Європи у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу.
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Як пише The Sun, експерти бразильського каналу Caze TV були настільки вражені, що під час перерви закликали глядачів допомогти Возіньї набрати 100 тис. підписників в Instagram.
Вболівальники масово відгукнулися на цей заклик, і вже за хвилину кількість підписників голкіпера зросла до 220 тис.
40-річний Возінья грає за португальський клуб Шавеш, який виступає у другому дивізіоні країни.
Паралельний матч групи H між Уругваєм та Саудівською Аравією завершився нічиєю 1:1, тож у всіх команд після першого туру по одному очку. Наступний матч Кабо-Верде зіграє проти Уругваю 22 червня, а Іспанія зустрінеться з саудитами 21 червня.
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