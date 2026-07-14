Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу 2026 року. У матчі 1/2 фіналу підопічні Луїса де ла Фуенте здолали збірну Франції.

Матч Франція – Іспанія відбувся на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас (США), та завершився з рахунком 0:2.

Франція – Іспанія

На 22-й хвилині Мікель Оярсабаль реалізував пенальті та вивів збірну Іспанії вперед. Одинадцятиметровий удар призначили за фол Люки Діня у своєму штрафному.

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Згодом Дідьє Дешаму довелося проводити вимушену заміну через травму Вільяма Саліба, замість якого на поле вийшов Максанс Лакруа.

Фурія Роха подвоїла перевагу в рахунку у другому таймі. На 58-й хвилині Педро Порро отримав пас від Дані Ольмо та відправив м’яча у кут воріт Майка Меньяна.

Наприкінці другого тайму Дезіре Дуе заробив стандарт на лінії штрафного майданчика, який виконав Кіліан Мбаппе. Проте капітан Ле Бле пробив вище воріт.

Нагадаємо, на стадії чвертьфіналу збірна Іспанії обіграла Бельгію з рахунком 2:1. Збірна Франції здобула перемогу в матчі з Марокко (2:0).

Франція виходила у фінал на двох попередніх чемпіонатах світу, а у 2018 році оформила чемпіонство. У 2022 році французи поступилися у вирішальному матчі Аргентині.

Другий фіналіст ЧС-2026 визначиться у середу, 15 липня у матчі Англія – Аргентина. Франція зіграє у матчі за третє місце проти команди, яка поступиться у цьому двобої.

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